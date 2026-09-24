Iğdır'da şap ve brusellaya karşı aşılama yayla dönüşü öncesi devam ediyor - Son Dakika
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Iğdır'da şap ve brusellaya karşı aşılama yayla dönüşü öncesi devam ediyor

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Iğdır\'da şap ve brusellaya karşı aşılama yayla dönüşü öncesi devam ediyor
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Iğdır'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap ve brusella başta olmak üzere hayvan hastalıklarına karşı saha çalışması yürütüyor. Yayla dönüşü hastalık taşınmasını önlemek için ahırlar dezenfekte ediliyor, üreticilere aşı ve bildirim çağrısı yapılıyor.

Iğdır'da hayvan hastalıklarının önlenmesi ve muhtemel salgınların yayılmasının engellenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince aşılama, dezenfeksiyon ve kontrol çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Yaklaşık 1 milyon 500 bin küçükbaş ve 120 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu Iğdır'da ekipler, başta şap ve brusella olmak üzere çeşitli hayvan hastalıklarına karşı sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yayla sezonunun sona ermesiyle farklı illerden çok sayıda hayvanın yeniden Iğdır'a getirilmesi beklenirken, hastalıkların taşınmasının ve yayılmasının önüne geçmek amacıyla ahırlarda dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından hayvanların aşıları yapılırken, üreticilere hastalıklarla mücadele konusunda bilgilendirme yapılıyor ve gerekli kontroller gerçekleştiriliyor. Hayvanlardan alınan kan numuneleri de hastalıkların tespitine yönelik laboratuvar kontrollerinden geçiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, sahadaki çalışmaları inceleyerek üreticilerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Tingiş, şap ve brusella başta olmak üzere zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, hastalık tespit edilmesi durumunda yayılımın en düşük seviyede tutulması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Türkiye'nin bazı bölgelerinde şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarının kapatıldığını aktaran Tingiş, Iğdır'da benzer durumların yaşanmaması için dezenfeksiyon ve aşılama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini belirtti. Tingiş, üreticilere de hayvanlarının aşılarını zamanında yaptırmaları ve hastalık şüphesi halinde yetkililere bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
BrusellaGüncelSağlıkIğdırÇevreTarımAşıSon Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da şap ve brusellaya karşı aşılama yayla dönüşü öncesi devam ediyor - Son Dakika
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