İğneden Korkan Çocuğa Paramedik Desteği - Son Dakika
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Sağlık

İğneden Korkan Çocuğa Paramedik Desteği

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Düzce'de bir paramedik, iğneden korkan çocuğu uygulamalı yöntemle ikna ederek rahatlatdı.

03.01.2025 14:31
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İğneden korkan çocuk hastayı böyle ikna etti

-Sağlıkçının yaptıkları taktir topladı

DÜZCE - Düzce'de rahatsızlığı sebebi ile hastaneye kaldırılan bir çocuğun iğneden korktuğunu fark eden paramedik, çocuğu uygulamalı olarak yaptığı hareketler ile ikna ederek damar yolu açtı.

Düzce'de rahatsızlanan Çınar isimli bir çocuk Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nden İstanbul'a nakledildi. Çocuğun iğneden korktuğunu fark eden paramedik Elvan Polat, ambulans içerisinde minik çınar ile sohbet etmeye başladı. Kendisine açılan damar yolu ile ilgili bilgiler veren Paramedik'in bu anlarını annesi cep telefonuna kayıt etti. Minik çocuğa psikolojik destek vererek iğneden korkmaması gerektiği anlatılmasının ardından çocuğun yüzü güldü. Çocuğun annesi durumu sosyal medya hesabında paylaşınca, video kısa sürede viral oldu.

Ambulans personellerinin sadece hastayı bir yerden hastaneye taşımadığını vurgulayan Düzce İl Ambulans Hizmetleri başhekimi Dr. Ayşenaz Özcan, "112 Acil Sağlık Hizmetleri sadece bir hastayı alıp hastaneye götürmek veya nakil yaptırmak ile sınırlı değil. Acil tıp teknisyenlerimiz veya paramediklerimiz aynı zamanda hastalarımıza da psikolojik olarak destek veriyor. Bu videoda görülen çocuk hastamızın iğneden korktuğunu fark eden paramedik arkadaşımız kendisine iğneden korkmaması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. Çocuk ise bu olay sonrasında iğneden korkmayarak paramedike teşekkür etti. Düzce'de hali hazırda 13 hekim 122 paramedik, 116 acil tıp teknisyeni 10 toplum sağlığı memuru, 2 hemşire ve 31 sürücü ile hastalarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık İğneden Korkan Çocuğa Paramedik Desteği - Son Dakika

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