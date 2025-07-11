İki Kardeş Kadavradan Böbrek Nakliyle Hayata Tutundu - Son Dakika
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Sağlık

İki Kardeş Kadavradan Böbrek Nakliyle Hayata Tutundu

İki Kardeş Kadavradan Böbrek Nakliyle Hayata Tutundu
11.07.2025 11:54
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Konya'da diyaliz hastası iki kardeş, güçlüklerle geçen yılların ardından kadavradan nakil oldular.

Konya'da diyaliz hastası iki kardeş, bir ay arayla aynı hastanede kadavradan yapılan böbrek nakliyle yaşama tutundu.

Dört çocuk babası Mehmet Salan'a (54) 25 yıl, kardeşi Zeynep Salan'a (46) ise 22 yıl önce başlayan rahatsızlıkları nedeniyle gittikleri hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Zor günler geçiren iki kardeşe, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, bir ay arayla böbrek nakli yapıldı.

Eşinden yapılacak nakle hazırlanıyordu

Kardeşlerden Mehmet Salan, AA muhabirine, geçmişte nakil olduğunu ancak zamanla tekrar böbrek yetmezliği oluştuğunu söyledi.

Hayatında ikinci kez nakil şansı elde ettiğine dikkati çeken Salan, şöyle konuştu:

"İki sene tedavi gördüm ama diyalize girmem gerektiğini söylediler. Annem böbreğini vermek istedi. Bir ay diyalize girdikten sonra nakil oldum. 11 sene sonra iflas etti. 13 senedir diyalize giriyordum. Kardeşimi bayramdan bir hafta önce nakil için çağırdılar. Şans yüzüne güldü. Nakil oldu. Kardeşimle biz ilgilendiğimiz için 'O bir iyileşsin.' dedik. Sonra eşimden nakledilecek böbrek için hastaneye yatacağımda kadavradan böbrek çıktı. Şans bize de güldü."

"Ağabeyimin nakline, kendiminkinden daha çok sevindim"

Kardeş Zeynep Salan ise bayramdan önce gelen kadavradan bağış haberinin bayram hediyesi gibi olduğunu dile getirdi.

Yaşama yeniden tutunduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Salan, "Evlat acısı yaşarken, önemli bir karar verip organlarını bağışlayan ailemize çok teşekkür ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun. Evlatlarının da mekanı cennet olsun. Bağışlanan her bir organ yeşeren bir umut. Organ bağışlarının artmasını temenni ediyorum. Babam olmadığı için benimle ağabeyim ilgileniyor. Nakilden önce korkuyordum ama ağabeyim ve doktorlarımız beni ikna etti. Ağabeyimin nakline, kendiminkinden daha çok sevindim." ifadesini kullandı.

"Nakil için testler yapılırken kadavradan böbrek çıktı"

Mariye Salan ise uzun zamandır böbreğini bağışlamak istediği eşini ikna etmeye çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.

Eşinin durumuna çok üzüldüğünü anlatan Salan, "Oğlum doktor. Ona da çok söyledim 'ikna edelim' diye. Sonunda kabul etti. Nakil için testler yapılırken kadavradan böbrek çıktı. Nakil gerçekleşti. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Nakil için ben de diyete başlamıştım." dedi.

Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Baloğlu, iki kardeşin de son dönem böbrek yetmezliği yaşadığını dile getirdi.

Baloğlu, başarılı geçen operasyonların ardından iki hastanın da artık diyaliz tedavisi almadan hayatına devam edebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık İki Kardeş Kadavradan Böbrek Nakliyle Hayata Tutundu - Son Dakika

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