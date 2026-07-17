İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığı

İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığı
17.07.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, iklim değişiminin inme riskini artırdığını ve çevre korumanın toplum sağlığına katkı sağladığını belirtiyor.

İKLİM değişikliği ve çevre kirliliğinin yalnızca doğayı değil, insan sağlığını da tehdit ettiğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. İsmet Üstün, "Artan hava sıcaklıkları, hava kirliliği ve orman yangınlarının oluşturduğu kirleticiler inme riskini artırıyor. Özellikle ileri yaştaki bireylerin ve risk grubundaki kişilerin sıcak havalarda daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Son yıllarda artan sıcaklıkların, hava kirliliği ve çevresel değişimlerin sadece iklimi değil, beyin sağlığını da olumsuz etkileyebileceğini belirten Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. İsmet Üstün, iklim değişikliğiyle birlikte ortaya çıkan sıcaklık, nem ve hava basıncı değişimlerinin inme riskini artırabileceğine dikkat çekerek, çevreyi korumanın aynı zamanda toplum sağlığını korumak anlamına geldiğini ifade etti.

'HAVA KİRLİLİĞİ DAMAR SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Fosil yakıtların neden olduğu çevre kirliliğinin damar sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ifade eden Dr. Üstün, "Karbonmonoksit, metan, kükürt dioksit ve azot oksit gibi kirletici gazlar damarların iç yüzeyinde hasara yol açabiliyor. Bu durum damar sertliğini artırırken kanın pıhtılaşma eğilimini de yükseltiyor. Ayrıca vücuttaki iltihabi sürecin artmasına neden olarak inme gelişme riskini artırabiliyor" diye konuştu.

'İLERİ YAŞTAKİLER VE ERKEKLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA'

İklim değişikliğinin etkilerinden özellikle ileri yaştaki bireylerin daha fazla etkilendiğini belirten Dr. Üstün, erkeklerde de inme riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Üstün, risk grubunda bulunan kişilerin sıcak havalarda sıvı tüketimine dikkat etmeleri, aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları ve kronik hastalıklarını düzenli takip ettirmeleri gerektiğini ifade etti.

'ÇEVREYİ KORUMAK SAĞLIĞI DA KORUMAK DEMEK'

İnme riskinin azaltılmasında çevresel önlemlerin de büyük önem taşıdığını söyleyen Dr. Üstün, "Fosil yakıt kullanımının azaltılması, gaz emisyonlarının düşürülmesi, yeşil alanların artırılması ve yürüyüş ile bisiklet kullanımının teşvik edilmesi hem çevrenin korunmasına hem de toplum sağlığının iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Hava Kirliliği, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Ankara Onlarca hayvanı yer yuttu Yer: Ankara! Onlarca hayvanı yer yuttu
31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı: Komşusuna ’Ufak bir cezam var’ dedi 31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı: Komşusuna 'Ufak bir cezam var' dedi
’Dur’ ihtarına uymayan sürücü, kadınları araçta bırakıp kaçtı 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kadınları araçta bırakıp kaçtı
İlyas Yalçıntaş’tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama
Uzman çavuşun acı sonu Eve giren arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı Uzman çavuşun acı sonu! Eve giren arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı
DEM Parti’den MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ziyaret DEM Parti'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret

09:27
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
09:21
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu 19 şüpheli gözaltında
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheli gözaltında
08:53
Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü UNICEF doğruladı
Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü! UNICEF doğruladı
08:11
Altın 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor
Altın 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor
08:10
Orta Doğu’da yeni cephe İran, Kuveyt’teki ABD üslerine bomba yağdırdı
Orta Doğu'da yeni cephe! İran, Kuveyt'teki ABD üslerine bomba yağdırdı
07:34
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 09:41:54. #.0.2#
SON DAKİKA: İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.