İl Sağlık Müdürü Ekici başkanlığında Mersin'de sağlık yatırımları değerlendirildi - Son Dakika
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İl Sağlık Müdürü Ekici başkanlığında Mersin'de sağlık yatırımları değerlendirildi

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İl Sağlık Müdürü Ekici başkanlığında Mersin\'de sağlık yatırımları değerlendirildi
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Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici başkanlığında Mersin Şehir Hastanesi'nde değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda kent genelindeki sağlık yatırımları ve hizmet süreçleri ele alındı; hizmet başkanları, yardımcıları, başhekimler ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.

Mersin'de sağlık hizmetlerinin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici başkanlığında, Mersin Şehir Hastanesi'nde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, hizmet başkanları ile yardımcıları, başhekimler ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.

Toplantı kapsamında, kent genelindeki sağlık yatırımları ve hizmet süreçleri değerlendirildi.

Kaynak: AA
Mustafa EkiciMersinGüncelSağlıkSon Dakika

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