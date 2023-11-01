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İlaç bağımlısı doktor hastaları üzerinden ilaç temin ediyordu - Son Dakika

İlaç bağımlısı doktor hastaları üzerinden ilaç temin ediyordu

Son Güncelleme: 01.11.2023 16:13

Bursa'da İznik Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor, ilaç bağımlısı olduğu ve hastaları üzerinden ilaç temin ettiği iddiasıyla açığa alındı.

BURSA'da İznik Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. M.A., ilaç bağımlısı olduğu ve sürekli kullandığı ilacı da hastaları üzerinden reçete ederek aldığı iddiasıyla açığa alındı.

Olay, İznik Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. M.A.'nın, hastaneye tedavi için gelen, kanser hastası G.U.'nun eşi A.U. üzerinden damar yolu ile verilen ağrı kesiciyi reçete etmesiyle ortaya çıktı. Adına düzenlenen reçetede, uyuşturucu etkisi olan ilaç yazıldığını fark eden A.U., savcılığa giderek doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakkında soruşturma açılan ve ağrı kesici ilacın bağımlısı olduğu iddia edilen doktorun açığa alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık İlaç bağımlısı doktor hastaları üzerinden ilaç temin ediyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlaç bağımlısı doktor hastaları üzerinden ilaç temin ediyordu - Son Dakika
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