İlber Ortaylı\'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Türk Tarih Kurumu şeref üyesi olan Ortaylı'nın ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi.

Gazeteci Fatih Altaylı, kaleme aldığı yazıda yakın dostu İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altaylı, Ortaylı'nın birkaç gündür ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirterek sevenlerinden dua ve iyi dilek istedi.

Altaylı yazısında, "Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin." ifadelerini kullandı.

GEÇEN AY İKİ AMELİYAT GEÇİRMİŞTİ

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 8 Şubat 2026'da geçirdiği ameliyatı Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında duyurmuştu. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde uzun süren bir operasyon geçirdiğini belirten Ortaylı, daha sonra yapılan ek müdahaleler hakkında da bilgi paylaşmıştı.

15 Şubat tarihli yazısında ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Ortaylı, daha sonra ani bir rahatsızlık yaşadığını ve ikinci bir operasyonla kanamanın durdurulduğunu anlatmıştı.

Ortaylı yazısında sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti. Sevimli, çalışkan hemşireler işlerinin başındaydı. Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım. Yeni bir ameliyatla ani kanama durduruldu." ifadelerini kullanmıştı.