İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi

İlber Ortaylı\'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
11.03.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihçi İlber Ortaylı'nın ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Ortaylı'nın yakın dostu gazeteci Fatih Altaylı, "Dualarınızı ve iyi dileklerinizi esirgemeyin" dedi.

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Türk Tarih Kurumu şeref üyesi olan Ortaylı'nın ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi.

Gazeteci Fatih Altaylı, kaleme aldığı yazıda yakın dostu İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altaylı, Ortaylı'nın birkaç gündür ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirterek sevenlerinden dua ve iyi dilek istedi.

Altaylı yazısında, "Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin." ifadelerini kullandı.

GEÇEN AY İKİ AMELİYAT GEÇİRMİŞTİ

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 8 Şubat 2026'da geçirdiği ameliyatı Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında duyurmuştu. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde uzun süren bir operasyon geçirdiğini belirten Ortaylı, daha sonra yapılan ek müdahaleler hakkında da bilgi paylaşmıştı.

15 Şubat tarihli yazısında ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Ortaylı, daha sonra ani bir rahatsızlık yaşadığını ve ikinci bir operasyonla kanamanın durdurulduğunu anlatmıştı.

Ortaylı yazısında sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti. Sevimli, çalışkan hemşireler işlerinin başındaydı. Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım. Yeni bir ameliyatla ani kanama durduruldu." ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Altaylı, İlber Ortaylı, Kültür Sanat, Sağlık, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zafer Budak Zafer Budak:
    İnanmayanların iyi dileklerinin nasıl bir faydası olacak? 6 6 Yanıtla
    Bir rüya null Bir rüya null:
    şöyle... ALLAHCC inanmayanin dilegini yerine getirebilir sesini duymamak icin 0 0
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    hocam gecmis olsun. biran once saglıgına kavusman dilegiyle. 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
BAE: İran’ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti BAE: İran'ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün
Youssef En-Nesyri, Arabistan’da da ortalığı karıştırdı Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı

11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
10:57
Malatya’ya kurulacak Partiot’lar geldi İşte ilk görüntüler
Malatya'ya kurulacak Partiot'lar geldi! İşte ilk görüntüler
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:01:09. #7.13#
SON DAKİKA: İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.