İlk Yardım Kurs Hocası Songül Duzcü, hayat kurtaran Heimlich manevrasını tek tek anlattı - Son Dakika
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İlk Yardım Kurs Hocası Songül Duzcü, hayat kurtaran Heimlich manevrasını tek tek anlattı

20.06.2022 13:34

İlk Yardım Kurs Hocası Songül Duzcü, hayat kurtaran Heimlich manevrasını tek tek anlattı Bingöl Halk Eğitimi Merkezi İlk Yardım Kurs Hocası Songül Duzcü, muhtemel bir solunum yolu tıkanıklığında uygulanan Heimlich manevrasının bebeklerde ve yetişkinlerdeki doğru yönetimini tek tek anlattı.

İlk Yardım Kurs Hocası Songül Duzcü, hayat kurtaran Heimlich manevrasını tek tek anlattı

BİNGÖL - Bingöl Halk Eğitimi Merkezi İlk Yardım Kurs Hocası Songül Duzcü, muhtemel bir solunum yolu tıkanıklığında uygulanan Heimlich manevrasının bebeklerde ve yetişkinlerdeki doğru yönetimini tek tek anlattı.

Günlük hayatta karşılaşılan solunum yolu tıkanıklığında uygulanan Heimlich manevrasının doğru yöntemle uygulandığında hayat kurtardığı birçok olayda görüldü. Bu çerçevede Bingöl'de Halk Eğitimi Merkezi'nde İlk Yardım kursu veren Songül Duzcü, Heimlich manevrasının bebeklerde ve yetişkinlerdeki püf noktalarını anlattı.

Bebeklerde solunum yolu tıkandığı zaman morarma olduğunu dile getiren Duzcü, "Bebeklerde (0-12 ay) solunum yolu tıkanıklığını gösteren belirtiler vardır. Bebek nefes alamaz, rengi morarmaya başlar, uyarılara tepki göstermez. Bebekleri ters çevirip başını aşağı doğru sarkıtıyoruz, iki kürek kemiği arasına 5-7 defa süpürürcesine vuruyoruz. Bu hareketle akciğerlere basınç uyguluyoruz. Bebeklerde heimlich manevrasında yer çok önemlidir, göğüs bölgesi ve karın bölgesi arasında diyafram makası vardır. Göğüs tahtasının bitiş kısmının olduğu yere 5 defa parmağımızla iterek bastırıyoruz" dedi.

Yetişkinlerdeki müdahale hakkında bilgi veren Duzcü, "İlk olarak sırta vurma tekniğini uyguluyoruz. Heimlich manevrasının yapıldığı yer, göğüs tahtasının bitiş yeri yani karın bölgesinin üst kısmıdır. Bu bölgeden diyafram makası geçer ve buraya baskı uygulamamız gerekiyor. Bu baskının şiddeti akciğerleri etkiler ve akciğerde bulunan hava hızlı bir şekilde solunum yolundaki cismi dışarı doğru süpürür. İlk yardım çok zor değil, herkesin yapabileceği bir eğitimdir. Bunlardan da en önemli olanlardan biri solunum yolu tıkanıklığıdır. Solunum yolu tıkanıklığı kısmi tıkanma ve tam tıkanma olarak ikiye ayrılıyor. Kısmi tıkanma aslında hepimizin başında gelen bir durumdur. Solunum yollarına herhangi bir cisim kaçtıysa eğer kişi de öksürüyorsa bu kısmi tıkanmadır ve genellikle hiçbir müdahaleye gerek kalmaksızın vücut bu maddeyi öksürük ile dışarı atar. Tam tıkanma olduğu zaman nefes alamaz, ölüm korkusu yaşar. Böyle durumlarda ise sırta vurma tekniği ve heimlich manevrası yapılır. Böyle bir durumla karşılaştığınızda eğer sırta vurma tekniği ve heimlich manevrasını biliyorsanız, gerçekten bunu etkin bir şekilde yaparsanız yüzde 100 olumlu sonuç alabilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız mutlaka 112'yi aramanız gerekiyor. Diyelim ki bu eğitimi aldık, sırta vurma tekniği ve heimlich manevrasını biliyoruz biz bunu uyguladık ve sorunu çözdük. Sorunu çözmekle beraber 112'yi arayıp bu vakayı bildirmemiz gerekiyor" dedi.

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Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Bingöl, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İlk Yardım Kurs Hocası Songül Duzcü, hayat kurtaran Heimlich manevrasını tek tek anlattı - Son Dakika

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