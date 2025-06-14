İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi - Son Dakika
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Sağlık

İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi

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İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi
14.06.2025 14:10
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İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi
Haber Videosu

Samsun'un Bafra ilçesinde halkın 1996 yılında topladığı paralarla inşa edilen ve %85'i tamamlanan Bafra Bölge Hastanesi, yıllardır ormanın içinde atıl halde bekliyor. 2000 yılında Sağlık Bakanlığı'na devredilen hastane, bürokratik gecikmeler ve 2006'daki ihalenin iptali nedeniyle tamamlanamadı. Bölge halkı, yıllar önce imeceyle başlattıkları sağlık yatırımı için çözüm bekliyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç, halkı 1996 yılında imece usulüyle harekete geçirdi. Yeterli devlet desteği sağlanmayınca, vatandaşlar el ele vererek 300 bin TL topladı ve Bafra Bölge Hastanesi'nin inşasına başladı. Kısa sürede %85'i tamamlanan hastane, o yıllarda bölge için büyük bir umut kaynağı olmuştu.

UMUTLAR HAYAL KIRIKLIĞINA DÖNÜŞTÜ

Ancak umutlar, zamanla hayal kırıklığına dönüştü. 2000 yılında Sağlık Bakanlığı'na devredilen hastane, bürokratik süreçlerde kayboldu. 2006 yılında gerçekleştirilen tamamlanma ihalesi iptal edildi ve ardından gelen yıllarda hiçbir ilerleme sağlanamadı. Proje, aradan geçen yıllara rağmen tamamlanamadı ve yapı kaderine terk edildi.

İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi

YAPILDIĞI NOKTA DA ENTERESAN

Ormanlık bir alanda konumlandırılan hastanenin neden bu noktaya yapıldığına dair net bir bilgi olmasa da, dönemin yetkililerince uygun arazi bulunmasının etkili olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu konum seçimi, günümüzde erişim zorluğu nedeniyle bir diğer sorun başlığına dönüşmüş durumda...

İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi

DEV KOMPLEKS ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Bugün itibarıyla %85'i tamamlanmış dev bir sağlık kompleksi, Bafra ormanlarının içinde sessizce çürümeye bırakılmış durumda. Bölge halkı ise hem kendi çabalarıyla inşa ettikleri hem de tamamlanamayan bu hastanenin akıbeti hakkında net bir açıklama bekliyor.

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Son Dakika Sağlık İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • 123456:
    olayda rant oluşmamış .. ilgilenilmemesi normal 90 4 Yanıtla
  • Tuna Han:
    yakında akp oraya çöker villaya dönüştürür merak etmeyin vardır bir hesap 53 30 Yanıtla
  • Gy224466:
    Böyle inşaat mı yapılır. Yap işlet devret olmadan. Ne öyle halk para verecek ucuza iş yapacak sonra emsal teşkil edecek. Diger hastanelerin yapım fiyatları tartışmaya açılacak.Tövbe estağfurullah. 73 9 Yanıtla
  • Ankara21:
    Yazık çok yazık 44 1 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    dogru yonetim olmadiginda israf kacinilmaz not o zamanin yonetimine 29 12 Yanıtla
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