İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç, halkı 1996 yılında imece usulüyle harekete geçirdi. Yeterli devlet desteği sağlanmayınca, vatandaşlar el ele vererek 300 bin TL topladı ve Bafra Bölge Hastanesi'nin inşasına başladı. Kısa sürede %85'i tamamlanan hastane, o yıllarda bölge için büyük bir umut kaynağı olmuştu.

UMUTLAR HAYAL KIRIKLIĞINA DÖNÜŞTÜ

Ancak umutlar, zamanla hayal kırıklığına dönüştü. 2000 yılında Sağlık Bakanlığı'na devredilen hastane, bürokratik süreçlerde kayboldu. 2006 yılında gerçekleştirilen tamamlanma ihalesi iptal edildi ve ardından gelen yıllarda hiçbir ilerleme sağlanamadı. Proje, aradan geçen yıllara rağmen tamamlanamadı ve yapı kaderine terk edildi.

YAPILDIĞI NOKTA DA ENTERESAN

Ormanlık bir alanda konumlandırılan hastanenin neden bu noktaya yapıldığına dair net bir bilgi olmasa da, dönemin yetkililerince uygun arazi bulunmasının etkili olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu konum seçimi, günümüzde erişim zorluğu nedeniyle bir diğer sorun başlığına dönüşmüş durumda...

DEV KOMPLEKS ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Bugün itibarıyla %85'i tamamlanmış dev bir sağlık kompleksi, Bafra ormanlarının içinde sessizce çürümeye bırakılmış durumda. Bölge halkı ise hem kendi çabalarıyla inşa ettikleri hem de tamamlanamayan bu hastanenin akıbeti hakkında net bir açıklama bekliyor.