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İmplantta yeni teknoloji; tedavi sürecinin 7 güne düşmesi hedefleniyor - Son Dakika

İmplantta yeni teknoloji; tedavi sürecinin 7 güne düşmesi hedefleniyor

03.12.2021 11:56
İmplantta yeni teknoloji; tedavi sürecinin 7 güne düşmesi hedefleniyor

STR DENT Diş Poliklinikleri, yeni bir implant teknolojisi üzerinde çalıştığını duyurdu.

STR DENT Diş Poliklinikleri, yeni bir implant teknolojisi üzerinde çalıştığını duyurdu. STR Grup şirketlerinin yatırımları ile Türk ve Alman bilim insanlarının ve mühendislerin geliştirdiği yeni implant uygulaması, 3 aylık tedavi sürecini 7 güne düşürecek. STR DENT Başkanı Volkan Satar, "Hastalar hem daha kısa sürede sağlıklı dişlere hem de implant tedavisinde benzersiz bir konfora sahip olacaklar" dedi.

Alanında uzman bir ekiple hizmet veren STR DENT, implantta tedavi sürecini 3 aydan 7 güne düşüren yeni bir implant teknolojisi üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. STR DENT Diş Poliklinikleri Kurucu Başkanı Volkan Satar, yeni teknoloji hakkında açıklamalarda bulundu.

"YENİ İMPLANT UYGULAMASI ÇIĞIR AÇIYOR"

Türkiye'de implant uygulamalarının 1990 yılında başladığına işaret eden Volkan Satar, bu diş prosedürünü uygulayan kliniklerden biri olduklarını söyleyerek geliştirdikleri yeni implant teknolojisinin de Türkiye'de yeni olduğunu vurguladı. STR Grup şirketlerinin yatırımları çerçevesinde Türk ve Alman bilim insanları ve mühendisler ile geliştirdikleri yeni implant uygulaması üzerinde çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Volkan Satar, "Yeni implant uygulaması, bu diş prosedüründe adeta çığır açıyor. Çalışmalarımız tamamlandığında diş ekosisteminde yıllardır kullanılan dental implant uygulamalarındaki 3 ay süren tedavi süreci 7 güne düşecek. Hastalar hem daha kısa sürede sağlıklı dişlere hem de implant tedavisinde benzersiz bir konfora sahip olacaklar" dedi.

"İMPLANT TEDAVİSİNİ BİR ADIM ÖTEYE TAŞIYORUZ"

Volkan Satar, implanttaki yeni prosedürleri uygulamaya başladıklarında implant tedavisi olan hastaların tedavilerini uzun süre beklemeden kısa bir süre içinde tamamlayacaklarına dikkat çekerek, "İmplant uygulaması, eksik dişleri tamamlayan ve estetik bir görünüm sağlayan yaygın bir diş tedavisi prosedürüdür. Diş eksikliği; konuşma, gülme ve çiğneme gibi ağzın temel fonksiyonlarını olumsuz etkiler. İmplant, diş eksikliğinin yol açtığı olumsuzlukları sona erdirmenin nihai çözümüdür. STR DENT olarak yıllardır uyguladığımız implant tedavisini yeni nesil teknolojik çözümlerle bir adım öteye taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DİŞ SEKTÖRÜNDE SAĞLIK TURİZMİNE YÜZDE 12'LİK KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Diş tedavilerinde profesyonel hizmet sağlayan Volkan Satar, diş sektörünün önemli bir pay aldığı sağlık turizmine de değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ) verilerine göre, ülkemiz sağlık turizminde 2019 yılında 1,65 milyar dolar döviz geliri elde etti. 2020'de pandemi sebebiyle bu rakam 548 milyon dolara geriledi. Ancak 2021 yılının ilk üç çeyreğinde sağlık turizmi gelirleri 704 milyon dolara yükseldi. Bu yıl sonuna kadar 1 milyar doları aşacaktır. Diş tedavileri, sağlık turizminde yüzde 18,4'lük bir paya sahip. STR GÖZ, STR DENT, STR SAĞLIK ve STR ESTETİK grup şirketleri olarak yaptığımız yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları sebebiyle diş sektöründeki sağlık turizmine yüzde 12'lik bir katkı sağlamayı hedefliyoruz."

"HEDEFİMİZ 1 MİLYON GÜLÜMSEME"

Volkan Satar, son aylardaki döviz kuru dalgalanmalarına da dikkat çekerek, "Ülkemize döviz getirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım, istihdam ve ihracat çağrılarına kayıtsız kalmıyoruz. Bu çerçevede sağlık turizminde yatırımlarını artırmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 28 farklı ülkeden sağlık turistini ağırladık. Yakın zamanda 5 ülkede ofis açacağız. Türkiye'deki diş polikliniklerimizin sayısını da artırıyoruz. Hedefimiz 1 milyon gülümseme…" dedi.


İmplantta yeni teknoloji; tedavi sürecinin 7 güne düşmesi hedefleniyor
İmplantta yeni teknoloji; tedavi sürecinin 7 güne düşmesi hedefleniyor
İmplantta yeni teknoloji; tedavi sürecinin 7 güne düşmesi hedefleniyor

İmplant, Türkiye, Alman, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık İmplantta yeni teknoloji; tedavi sürecinin 7 güne düşmesi hedefleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmplantta yeni teknoloji; tedavi sürecinin 7 güne düşmesi hedefleniyor - Son Dakika
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