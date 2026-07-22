İnegöl'de sağlık yatırımları sürüyor: Hedef 160 aile hekimi - Son Dakika
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İnegöl'de sağlık yatırımları sürüyor: Hedef 160 aile hekimi

İnegöl\'de sağlık yatırımları sürüyor: Hedef 160 aile hekimi
22.07.2026 14:13  Güncelleme: 14:15
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Bursa İnegöl'de devlet, belediye ve hayırsever iş birliğiyle 22 yeni aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonu hayata geçiriliyor. Aktif aile hekimi sayısının 96'dan 160'a çıkarılması hedefleniyor.

Bursa İnegöl'de devlet, belediye ve hayırseverlerin iş birliğiyle başlatılan sağlık yatırımları sürüyor. Tamamlanan, yapımı devam eden ve planlanan aile sağlığı merkezleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları sayesinde ilçede birinci basamak sağlık hizmetleri güçlenirken, 96 olan aktif aile hekimi sayısının yeni yatırımlarla birlikte 160'lara ulaşması hedefleniyor.

İnegöl'de son yıllarda sağlık alanında hayata geçirilen yatırımlar, kamu ve hayırsever iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. İnegöl Belediyesi'nin arsa üretimi ve planlama süreçlerinde sağladığı destek, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yürütülen koordinasyon ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla şehrin dört bir yanında yeni aile sağlığı merkezleri yükselmeye devam ediyor.

İnegöl'e 22 yeni merkez kazandırılıyor

İnegöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak, Belediye Başkanı Alper Taban'ı makamında ziyaret etti. İnegöl'de devam eden sağlık yatırımlarının masaya yatırıldığı ziyarette, güncel durum ile hedefler konuşuldu. Belediye Başkanı Alper Taban, bir yandan mevcut mahallelerin sağlık altyapısı güçlendirilirken diğer yandan gelişen yerleşim bölgelerinin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni aile sağlığı merkezleri planlandığını söyledi. Hedeflerinin vatandaşların sağlık hizmetine daha kolay ulaşmasını sağlamak ve aile hekimi başına düşen nüfusu azaltarak hizmet kalitesini artırmak olduğunu kaydeden Başkan Taban, "Bu kapsamda son dönemde İnegöl'de; yapımı tamamlanıp hizmet vermeye başlayan 8, tamamlanan ve doktor ataması beklenen 2, yapım süreci devam eden 7, proje ve protokol aşamasında olan 3, yapımı planlanan ise 2 merkez olmak üzere toplamda 22 aile sağlığı merkezi ve acil sağlık hizmetleri istasyonu bulunuyor" dedi.

Hedef 160 aile hekimi

Bu merkezlerin sağlık alanındaki yoğunluğa etkisinin de hissedilmeye başladığını kaydeden Başkan Taban, "İnegöl'ümüzde aile sağlığı merkezlerinin sayılarının arttırılmasıyla beraber aile hekimi başına düşen kişi sayısı yaklaşık olarak 4 binlerden 3 bin seviyelerine geriledi. Yeni aile sağlığı merkezlerinin hizmete girmesiyle birlikte bu sayının 2.500'lere kadar düşmesini de bekliyoruz. Şehrimizde bugün itibarıyla aktif olarak görev yapan 96 aile hekimi bulunuyor. Devam eden ve planlanan projelerin tamamlanmasıyla bu sayının 150-160'lara ulaşması hedefleniyor" diye konuştu.

Yapımı tamamlanan sağlık yatırımları

Öte yandan, ilçede hizmet vermeye başlayan aile sağlığı merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları şöyle sıralandı:

Akhisar Mahallesi Samsa Çavuş Aile Sağlığı Merkezi, Mahmudiye Mahallesi Hadise-Ziya Öztürk Aile Sağlığı Merkezi, Mesudiye Mahallesi Ali İpek Aile Sağlığı Merkezi, Akhisar Mahallesi Hafize-Halil Yavuz Aile Sağlığı Merkezi, Sinanbey Mahallesi Öznur Selçuk Armağan Aile Sağlığı Merkezi, Kemalpaşa Mahallesi Filiz-Bahri Sevinç Aile Sağlığı Merkezi, Mahmudiye Mahallesi Sabri Şen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Akhisar Mahallesi 8 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu.

2 merkez doktor ataması bekliyor

Süleymaniye Mahallesi 1. Ramazan Sokak'ta İnegöl Belediyesi'nin tahsis ettiği arsa üzerinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan aile sağlığı merkezi ile göçmen sağlığı merkezi, doktor atamalarının ardından hizmet vermeye başlayacak.

7 aile sağlığı merkezi yapım aşamasında

İlçede tamamı İnegöl Belediyesi'nin tahsis ettiği arsalar üzerinde hayırseverler tarafından yaptırılan 7 aile sağlığı merkezinde ise yapım çalışmaları sürüyor. Ertuğrulgazi Mahallesi Hikmet Yelken Aile Sağlığı Merkezi, Esentepe Mahallesi Hayriye Yelken Aile Sağlığı Merkezi, Hamidiye Mahallesi Hanife-Ahmet Tayyar Aile Sağlığı Merkezi, Süleymaniye Mahallesi Ertuğrul Çenber Aile Sağlığı Merkezi, Burhaniye Mahallesi Asım Şahin Aile Sağlığı Merkezi, Fatih Mahallesi Bilge-Rauf Arış Aile Sağlığı Merkezi ve Kemalpaşa Mahallesi Şule-Talha Timurhan Aile Sağlığı Merkezinin inşaat çalışmalarının en kısa süre içerisinde tamamlanıp İnegöllülerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

İnegöl'de yeni sağlık yatırımları için de hazırlıklar sürüyor

Yeni merkezler için de çalışmalar devam ederken; Hamidiye Mahallesi'nde mevcut 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi yenilenerek 7 birimli yeni aile sağlığı merkezi yapılacak. Yenice Mahallesi'ne 5 birimli yeni aile sağlığı merkezi kazandırılacak. Cerrah Mahallesi'ne de yeni aile sağlığı merkezi yapılacak. Ayrıca Karalar-TOKİ bölgesi ve Huzur Mahallesi'nde de yeni aile sağlığı merkezi yapılması için planlamalar yapılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık İnegöl'de sağlık yatırımları sürüyor: Hedef 160 aile hekimi - Son Dakika

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