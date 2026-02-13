İnegöl'de Şoföre Sigara Ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otobüs şoförünün sigara içtiğini fark eden yolcunun şikayeti üzerine sürücüye ve firmaya para cezası uygulandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, perona yanaşan otobüsten ineceği sırada şoförün elindeki sigarayı gören yolcu, bu durumu cep telefonuyla kaydetmek istedi.

Yanında çocuğu olduğunu belirten ve duruma karşı çıkan yolcu, şoför tarafından araçtan indirildi.

Durumu firma yetkilileri ve yazıhane görevlisine ileten yolcunun olumlu bir yaklaşımla karşılaşmadığı öne sürüldü.

Yolcunun şikayeti üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, video kayıtlarını inceledi. Olayı tescilleyen ekipler, konuyu İl Sağlık Müdürlüğüne iletti.

Bunun üzerine, İnegöl Tütün Denetim ekipleri, otobüs şoförüne ve otobüs firmasına 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ???????kapsamında idari yaptırım karar tutanağı düzenleyerek para cezası uyguladı.