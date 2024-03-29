İngiltere'de bağışlanan cesetler kozmetik eğitimde kullanılıyor - Son Dakika
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Sağlık

İngiltere'de bağışlanan cesetler kozmetik eğitimde kullanılıyor

İngiltere\'de bağışlanan cesetler kozmetik eğitimde kullanılıyor

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), bağışlanan cesetlerin başlarının kesilerek, doktorlara ve diş hekimlerine kozmetik işlemleri öğretmek için kullanıldığını ortaya çıkardı. Bu uygulama, bağışçıların son isteklerinin saygı görmemesiyle eleştiriliyor ve etik kuralların ihlal edilmesine yol açıyor.

29.03.2024 15:47  Güncelleme: 15:54
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İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), etik sınırları zorlayan bir uygulamayla gündemde. Bağışlanan cesetlerin başlarının kesilerek, doktorlara ve diş hekimlerine Botox gibi kozmetik işlemleri öğretmek için kullanıldığı ortaya çıktı.

NHS hastaneleri, özel estetik kurs merkezlerine, doktorlar, hemşireler ve diş hekimlerinin bu tür işlemleri uygulamak için cesetleri veriyor. Ancak bu uygulama, bağışçıların son isteklerinin saygı görmemesiyle eleştiriliyor.

NHS Trust tarafından yayınlanan broşürlerde, bağışlanan cesetlerin kozmetik eğitimde kullanılacağına dair hiçbir bilgi verilmemesi dikkat çekiyor. Bunun yerine, bağışın gelecek nesil sağlık uzmanlarının eğitimine katkı sağlayacağı ve yaşam kurtarıcı tekniklerin geliştirilmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ancak bu açıklamalar, gerçek kullanım amacını gizlemeye yetmiyor.

Bu durum, bağışlayanların ve ailelerinin isteklerine uygun davranılmadığı gibi, aynı zamanda etik olmayan bir ticari anlayışı da ortaya koyuyor. NHS'nin, kozmetik eğitim için cesetleri kullanarak bu tür bir ticari faaliyeti kolaylaştırması da eleştirilerin hedefinde.

Özetle, bu uygulama, sağlık sektöründe etik kuralların ve bağışçı haklarının ihlal edilmesine yol açarak, kamu vicdanında tartışmalara neden oluyor.

Birleşik Krallık, Hukuk, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İngiltere'de bağışlanan cesetler kozmetik eğitimde kullanılıyor - Son Dakika

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