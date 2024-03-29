İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), etik sınırları zorlayan bir uygulamayla gündemde. Bağışlanan cesetlerin başlarının kesilerek, doktorlara ve diş hekimlerine Botox gibi kozmetik işlemleri öğretmek için kullanıldığı ortaya çıktı.
NHS hastaneleri, özel estetik kurs merkezlerine, doktorlar, hemşireler ve diş hekimlerinin bu tür işlemleri uygulamak için cesetleri veriyor. Ancak bu uygulama, bağışçıların son isteklerinin saygı görmemesiyle eleştiriliyor.
NHS Trust tarafından yayınlanan broşürlerde, bağışlanan cesetlerin kozmetik eğitimde kullanılacağına dair hiçbir bilgi verilmemesi dikkat çekiyor. Bunun yerine, bağışın gelecek nesil sağlık uzmanlarının eğitimine katkı sağlayacağı ve yaşam kurtarıcı tekniklerin geliştirilmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ancak bu açıklamalar, gerçek kullanım amacını gizlemeye yetmiyor.
Bu durum, bağışlayanların ve ailelerinin isteklerine uygun davranılmadığı gibi, aynı zamanda etik olmayan bir ticari anlayışı da ortaya koyuyor. NHS'nin, kozmetik eğitim için cesetleri kullanarak bu tür bir ticari faaliyeti kolaylaştırması da eleştirilerin hedefinde.
Özetle, bu uygulama, sağlık sektöründe etik kuralların ve bağışçı haklarının ihlal edilmesine yol açarak, kamu vicdanında tartışmalara neden oluyor.
Son Dakika › Sağlık › İngiltere'de bağışlanan cesetler kozmetik eğitimde kullanılıyor - Son Dakika
22 yaşındaki hamile fenomen Sofia Amorim, Brezilya'da dang ateşi nedeniyle hayatını kaybetti. Hamileliğinin yedi ayındayken çoklu organ yetmezliğinden ölen Sofia'nın ölümü, ailesini, arkadaşlarını ve takipçilerini derin bir üzüntüye boğdu. Dang ateşi vakalarının artışı, Brezilya'daki sağlık yetkililerini endişelendiriyor.
Çorum Belediyesi tarafından yapılan Hayvan Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesis, kedi, köpek ve kanatlılar başta olmak üzere tüm hayvanlara hizmet verecek şekilde tasarlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kastamonu'da kurum bakımı altındayken bir bebeğin vefat etmesi üzerine adli ve idari soruşturma açıldığını duyurdu. Bebek, ailesi tarafından Bakanlığa bağlı kuruluşa teslim edildikten sonra sağlık kontrollerinden geçirilmiş ve her türlü sağlık kontrolü titizlikle yapılmıştır. Bebeğin durumunun kötüleşmesi üzerine müdahaleler yapılmış ancak kurtarılamamıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, sürecin yakından takip edileceği belirtilmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kastamonu'da vefat eden bebeğe ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve sürecin yakından takip edildiğini bildirdi. Bebek, ailesinin talebi üzerine bakanlığın kuruluşuna teslim edilmiş ve sağlık kontrolleri titizlikle yapılmıştır. Bebeğin kesin vefat sebebi otopsi sonucuyla belirlenecektir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ahlatlıbel Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi inşa ederek hizmet açmayı planlıyor. Aynı anda dört aile hekiminin hizmet verebileceği sağlık tesisinin nisan ayı içinde hizmete başlaması planlanıyor.
Yapışık ikizler Abby ve Brittany Hensel, 2021 yılında ABD'li bir gazi ile evlenmişti. Çocuk sahibi olmak isteyen ikizler ve eşinin düğünde çekilen kareleri ise yıllar sonra ortaya çıktı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kastamonu'da sevgi evinde kalan bir bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin vefat sebebinin otopsinin ardından belli olacağını ve olaya ilişkin adli ile idari soruşturmanın da başlatıldığını açıkladı.
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açılan Erişkin Aşı Polikliniği, yetişkin yaş grubundaki hastalara bağışıklama danışmanlığı ve aşı hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Poliklinikte gebeler, diyabet, kanser, diyaliz, kronik kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek hastalığı ile 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar ve organ nakli hastaları için aşı programları oluşturulacak. Aşılar, aşı takip sisteminden kontrol edildikten sonra poliklinikte yapılacak ve hastalara aşı kartları verilerek randevuları oluşturulacak. Ayrıca, risk altında olan meslek grupları ve Hepatit A ve B hastaları da aşılarını yaptırabilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?