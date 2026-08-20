İpekyolu\'nda Sağlıklı Hayat Merkezi Tanıtıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin tanıtılması amacıyla "Sağlıklı Kahvaltı ve Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) Tanıtım Programı" düzenlendi.

İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gerçekleştirilen program kapsamında katılımcılara sağlıklı kahvaltı ikram edilirken, merkezde sunulan ücretsiz sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Programda konuşan İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Zübeyde Doğruöz Kul, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin aile hekimliği ile hastaneler arasında önemli bir sağlık hizmeti noktası olduğunu belirterek, hastalık ortaya çıkmadan önce önlem alınmasının önemine dikkat çekti.

"Hastalanmadan sağlığa yatırım yapalım"

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sağlık sisteminde önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Kul, "Sağlık Bakanlığımız diyor ki, hastalanmadan sağlığa yatırım yapalım. Hastaneler yaptık, ambulanslar aldık, teknolojimizi geliştirdik, MR cihazları aldık fakat hastalarımızın sayısını azaltamadık. Eğer sağlığa yatırım yaparsak ikinci basamağa giden hasta sayısını azaltabiliriz. Bu nedenle vatandaşlarımızın hastanelere ve özellikle acil servislere gitmeden önce aile hekimlerine ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurmaları büyük önem taşıyor" dedi.

Merkezde görev yapan sosyal çalışmacıların dezavantajlı vatandaşlara destek verdiğini belirten Kul, ihtiyaç sahibi kişilerin sağlık ve sosyal hizmetlere ulaştırılması konusunda çalışma yürütüldüğünü söyledi. Gerektiğinde ev ziyaretleri gerçekleştirildiğini ifade eden Kul, desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların merkeze yönlendirilmesini istedi.

Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde psikologların da hizmet verdiğini aktaran Kul, 14 yaş üzerindeki vatandaşlara stres, sıkıntı ve günlük yaşamda karşılaşılan sorunlarla baş etme konusunda destek sağlandığını belirtti.

Çocuk gelişim uzmanlarının ise özellikle çocuklarda görülen ekran ve teknoloji bağımlılığı konusunda ailelere destek verdiğini kaydeden Kul, gelişimsel sorun yaşayan, akranlarıyla veya ailesiyle iletişim problemi bulunan çocukların da merkezden faydalanabileceğini söyledi.

Merkezde görev yapan diyetisyenlerin yalnızca kilo vermek veya almak isteyen vatandaşlara değil, diyabet, tansiyon ve karaciğer hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilere de hizmet verdiğini belirten Kul, vatandaşların düzenli şekilde takip edildiğini ifade etti.

Gebe bilgilendirme sınıfında anne ve bebek sağlığına yönelik eğitimler verildiğini aktaran Kul, gebelere doğum öncesi süreçte beslenme, bebek bakımı, emzirme ve anne sağlığı gibi konularda bilgi verildiğini söyledi.

Gebelerin merkeze gelememesi halinde ev ziyareti ve telefonla bilgilendirme yapıldığını belirten Kul, geçen yıla göre sezaryen oranlarının yüzde 68'den yüzde 58'e gerilemesinde gebe bilgilendirme çalışmalarının da etkili olduğunu kaydetti.

Merkezde kadın ve erkek vatandaşların taleplerine uygun şekilde fizyoterapi hizmeti sunulduğunu belirten Kul, bünyede bulunan spor salonunda hareket kısıtlılığı, fiziksel gelişim, kilo kontrolü ve kas gelişimi gibi alanlarda vatandaşlara destek verildiğini ifade etti. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nin (KETEM) de Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmet verdiğini aktaran Kul, kanserle mücadelede erken teşhis ve taramanın önemine dikkat çekti.

Vatandaşların kanser taramalarını ihmal etmemesi gerektiğini belirten Kul, erken teşhisin tedavi başarısında önemli rol oynadığını söyledi.

Sigara bırakmak isteyenlere destek

Merkezde bulunan sigara bırakma polikliniğinin de vatandaşlara bağımlılıktan kurtulmaları konusunda destek verdiğini belirten Kul, sigaranın başta kanser olmak üzere çok sayıda hastalık açısından önemli bir risk faktörü olduğunu ifade etti.

Merkez bünyesindeki bulaşıcı hastalıklar biriminin ise gelen ihbarlar doğrultusunda hızlı şekilde harekete geçtiğini belirten Kul, ekiplerin gerekli durumlarda olay yerine giderek numune aldığını ve hastalıkların yayılmasını önlemeye yönelik çalışma yürüttüğünü söyledi.

Programda, vatandaşların sağlık sorunları ortaya çıkmadan önce koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmasının önemi vurgulanırken, Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde sunulan diyetisyen, psikolog, çocuk gelişim uzmanı, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, gebe bilgilendirme, KETEM, sigara bırakma ve bulaşıcı hastalıklar hizmetlerinden vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabileceği belirtildi.

Programa Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Zübeyde Doğruöz Kul ile sağlık çalışanları katıldı.