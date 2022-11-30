Nöbet geçirip bayılan İskoçyalı adam, uyandıktan sonra Fransızca konuşarak bilim camiasını hayretler içinde bıraktı - Son Dakika
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Nöbet geçirip bayılan İskoçyalı adam, uyandıktan sonra Fransızca konuşarak bilim camiasını hayretler içinde bıraktı

30.11.2022 10:00
Nöbet geçirip bayılan İskoçyalı adam, uyandıktan sonra Fransızca konuşarak bilim camiasını hayretler içinde bıraktı

İskoçya'nın Glenrothes bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki Marcus Jones, beyninin bir bölgesinde tümör tespit edilmesinin ardından şiddetli baş ağrısı yaşayarak nöbet geçirdi ve bayıldı. Uyandığında Fransızca konuşmaya başlayan Marcus Jones, tıp dünyasını hayrete düşürdü.

Geçmişte epilepsi tanısı konulan ve beyin taramasında beyninin bir bölgesinde tümör tespit edilen Jones, bir süre önce nöbet geçirdikten sonra ise bilim ve tıp dünyasını şaşkına çevirdi.

Kısa bir süre önce baba olan Jones, birkaç dakika süren epilepsi nöbeti sonrasında uyandığında Fransızca konuşmaya başladı. İngiliz konuşma ve düşünme yetisini kaybeden Jones yaşadıklarını anlattı.

"UYANDIĞIMDA AĞZIMDAN SADECE FRANSIZCA KELİMELER DÖKÜLDÜ"

24 yaşındaki adam, "Uyandığımda dehşete düşmüştüm ve partnerimin de şaşkınlık içinde olduğunu gördüm. Ona nöbet geçirdiğimi söylemeye çalıştım ama sadece ağzımdan Fransızca kelimeler çıkıyordu" dedi. Bu durumun birkaç dakika sürdüğünü belirten Jones, "Durumu fark edince biraz sakinleştim ve İngilizce konuşmaya çalıştım" dedi.

Doktorlar bu duruma şaşırdıklarını belirtirken, Jones'un beynindeki tümörün de çıkarılması için ameliyata girme kararı aldı. Jones, beyin ameliyatının zorlu geçeceğini söylerken, görme yetisini yitirme ihtimali olduğunu da söyledi.

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Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nöbet geçirip bayılan İskoçyalı adam, uyandıktan sonra Fransızca konuşarak bilim camiasını hayretler içinde bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nöbet geçirip bayılan İskoçyalı adam, uyandıktan sonra Fransızca konuşarak bilim camiasını hayretler içinde bıraktı - Son Dakika
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