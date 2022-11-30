Nöbet geçirip bayılan İskoçyalı adam, uyandıktan sonra Fransızca konuşarak bilim camiasını hayretler içinde bıraktı

Geçmişte epilepsi tanısı konulan ve beyin taramasında beyninin bir bölgesinde tümör tespit edilen Jones, bir süre önce nöbet geçirdikten sonra ise bilim ve tıp dünyasını şaşkına çevirdi.

Kısa bir süre önce baba olan Jones, birkaç dakika süren epilepsi nöbeti sonrasında uyandığında Fransızca konuşmaya başladı. İngiliz konuşma ve düşünme yetisini kaybeden Jones yaşadıklarını anlattı.

"UYANDIĞIMDA AĞZIMDAN SADECE FRANSIZCA KELİMELER DÖKÜLDÜ"

24 yaşındaki adam, "Uyandığımda dehşete düşmüştüm ve partnerimin de şaşkınlık içinde olduğunu gördüm. Ona nöbet geçirdiğimi söylemeye çalıştım ama sadece ağzımdan Fransızca kelimeler çıkıyordu" dedi. Bu durumun birkaç dakika sürdüğünü belirten Jones, "Durumu fark edince biraz sakinleştim ve İngilizce konuşmaya çalıştım" dedi.

Doktorlar bu duruma şaşırdıklarını belirtirken, Jones'un beynindeki tümörün de çıkarılması için ameliyata girme kararı aldı. Jones, beyin ameliyatının zorlu geçeceğini söylerken, görme yetisini yitirme ihtimali olduğunu da söyledi.