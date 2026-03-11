Isparta'da Bacak Yeniden Dikildi - Son Dakika
11.03.2026 15:31
Cem Kök'ün diz seviyesinden kopan bacağı başarılı bir operasyonla yerine dikildi.

Isparta'da trafik kazası nedeniyle yaralanan kişinin kopan bacağı Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yerine dikildi.

Motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağı diz seviyesinden kopan sağlık çalışanı Cem Kök, Ortopedi ve Plastik Rekonstrüktif Cerrahi ekipleri tarafından ameliyata alındı.

Yapılan başarılı operasyonla kopan bacak yeniden yerine dikildi.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik Rekonstrüksiyon ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat Uslusoy, hastanın diz seviyesinden kopmuş olan bacağını uygun şekilde yerine yerleştirildiğini belirtti.

Uslusoy, hastanın tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini ve kendi ayağı üzerine basabilecek duruma geldiğini kaydetti.

Uslusoy, ayrıca Manavgat'ta çalıştığı iş yerinde spiral makinesine elini kaptıran 25 yaşındaki Azad Tamer'in de 4 el parmağında kesilen dolaşımın da yaptıkları operasyonlarla yeniden sağlandığını ifade etti.

Uslusoy, hastanın fizik tedavi sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

