İstanbul'da 10 Bin Hasta Diyaliz Hizmeti Alıyor - Son Dakika
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Sağlık

İstanbul'da 10 Bin Hasta Diyaliz Hizmeti Alıyor

İstanbul'daki 92 diyaliz merkezinde günde 10 bin hasta hizmet almakta, dijitalleşme çalışmaları sürüyor.

13.03.2025 11:16
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İstanbul'daki 92 merkezde günde yaklaşık 10 bin hasta diyaliz hizmeti alıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentteki diyaliz hastalarına hizmet sunan 92 merkezde, 333 hekim ve 917 hemşire görev yapıyor.

Diyaliz merkezlerinde haftanın 6 günü, günde 3 seans halinde tedavi uygulanıyor. Hastalar gruplandırılarak 4 saat süren diyaliz tedavisine alınıyor.

İstanbul'daki diyaliz merkezlerinde günde yaklaşık 10 bin hastaya diyaliz hizmeti veriliyor. Bu merkezlerin kapasitesi olağanüstü afet durumlarında günlük 20 bin kişiye hizmet verebilecek durumda.

İl Sağlık Müdürlüğünce kentte yeni diyaliz merkezlerinin açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Son yıllarda diyaliz merkezlerinde dijitalleşme çalışmaları da hız kazandı. Laboratuvar sonuçları, epikriz raporları ve hasta verileri, web tabanlı Transplantasyon ve Diyaliz Veri Sistemi üzerinden takip ediliyor.

"Amacımız, hastalarımızın sağlıklarını en iyi şekilde koruyarak onlara umut olmak"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Dünya Böbrek Günü" kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, diyaliz merkezlerindeki hizmetlerin büyük hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi.

Diyaliz hastalarının İstanbul'un dört bir yanında hizmet veren merkezlerde en iyi şekilde ağırlanmaya çalışıldığını aktaran Güner, "Onların sağlığını koruyabilmek, yaşam kalitelerini artırabilmek için uzman hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız büyük özveriyle çalışıyor. Her bir hastamızın tedavi süreci, bireysel ihtiyaçlarına göre en uygun şekilde planlanıyor. Merkezlerimizde, hastalarımızın kendilerini rahat hissetmeleri, tedavi süreçlerini en konforlu şekilde geçirebilmeleri için tüm olanakları seferber ediyoruz." şeklinde konuştu.

Güner, diyaliz merkezlerinin yalnızca tedavi verilen yerler değil, hastaların kendilerini güvende ve huzurlu hissedebilecekleri sağlık yuvaları olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hastalarımız, merkezlerimize geldiklerinde yalnızca tedavi sürecinden geçmiyor, aynı zamanda burada kendilerini bir aile ortamında hissediyorlar çünkü biz sağlık hizmetini sadece prosedür olarak görmüyoruz, şefkatle insan odaklı anlayışla sunuyoruz. Diyaliz merkezlerimizde enfeksiyon kontrolünden hasta güvenliğine, teknolojik altyapıdan hijyen standartlarına kadar her detayı titizlikle takip ediyoruz. Amacımız, hastalarımızın sağlıklarını en iyi şekilde koruyarak onlara umut olmak."

"Sağlıklı yaşam için erken önlem almak şart"

Erken teşhisin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Güner, vatandaşların sağlık taramalarını İstanbul'daki 12 aile sağlığı merkezinde ve 4 bin 600'den fazla aile hekimi aracılığıyla düzenli olarak yaptırması gerektiğini kaydetti.

Sağlığın kaybedildiğinde değil, korunabildiğinde kıymetli olduğunun altını çizen Güner, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmeleri için İstanbul'un dört bir yanında hizmet veren binlerce sağlık çalışanımızla sahadayız. Böbrek sağlığını korumak için herkesin düzenli kontrollerini yaptırmasını, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemesini ve bilinçli hareket etmesini önemsiyoruz. Sağlıklı yaşam için erken önlem almak şart."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık İstanbul'da 10 Bin Hasta Diyaliz Hizmeti Alıyor - Son Dakika

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