İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 30'A YÜKSELDİ - 1
İSTANBUL, - İSTANBUL'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. Tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edilirken, 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u hayatını kaybetti.Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin tedavisi ise serviste sürüyor.
Son Dakika › Sağlık › İstanbul'da Sahte İçki Faciası: Ölü Sayısı 30'a Yükseldi - Son Dakika
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