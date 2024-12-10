İstanbul'da Translasyonel İmmünoloji Kış Okulu Düzenleniyor - Son Dakika
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Sağlık

İstanbul'da Translasyonel İmmünoloji Kış Okulu Düzenleniyor

İstanbul\'da Translasyonel İmmünoloji Kış Okulu Düzenleniyor

20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek Translasyonel İmmünoloji Kış Okulu, immünoloji alanındaki güncel bilgileri paylaşmak ve katılımcılara uygulamalı eğitim fırsatları sunmak amacıyla düzenleniyor. Program, alanında uzman eğitmenlerin derslerini içerecek.

10.12.2024 10:38  Güncelleme: 10:39
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İMMÜNOLOJİNİN sınırlarını keşfetmek isteyen bilim insanları, 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında İstanbul'da Translasyonel İmmünoloji Kış Okulu'nda bir araya gelecek.

Eğitim, Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel öncülüğünde, farklı üniversitelerden bilim insanlarının katkılarıyla Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Kapsamlı programı ile immünoloji alanındaki güncel bilgilerin paylaşılacağı bu okulda katılımcılar, araştırmadan pratiğe dönüşüm yolculuğuna, alanındaki önde gelen uzmanlardan dersler alarak tanıklık edecekler. Bu fırsat, immünoloji yüksek lisans ve doktora öğrencileri, tıp öğrencileri, uzmanlık öğrencileri, translasyonel tıp ve immünoloji araştırmacıları, ayrıca alanındaki yenilikleri öğrenmek isteyen sağlık profesyonelleri için özel olarak tasarlandı.

EĞİTİMLER DÜZENLENECEK

Programda yer alan, alanında tanınmış uzmanlar tarafından verilen derinlemesine teorik derslerin yanı sıra, uygulamalı derslerde diğer katılımcılarla etkileşim fırsatları sunulacak. Katılımcılara, translasyonel immünoloji alanında güncel akademik bilgiler sunulacak.

Kış okulunun ana konuşmalarında, translasyonel immünolojide çift yönlü iletişim, immünoterapi, hücresel terapiler, aşı araştırmaları, akan hücre ölçer, moleküler teknikler ve biyoinformatik gibi güncel konulara yer verilecek. Ayrıca, immünoloji alanındaki temel mekanizmalarla nöroimmünoloji ve immünyaşlanma gibi konularda da eğitimler düzenlenecek.

Kaynak: DHA

İstanbul, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İstanbul'da Translasyonel İmmünoloji Kış Okulu Düzenleniyor - Son Dakika

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