İstanbul Medipol Üniversitesi, YÖKAK\'tan akreditasyon aldı

Sağlık

İstanbul Medipol Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen Kurumsal Akreditasyon Programı'nda akreditasyon almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Medipol Üniversitesi, programa 2023'te programa dahil olmasının ardından 17-20 Aralık 2023'te YÖKAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda, eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerindeki başarısını "planlama, uygulama, kontrol ve önlem" döngüsüyle kanıtlayarak kalite güvencesi alanında akredite olan 53 kurum arasına girdi.

Akreditasyon belgesi, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran'a, Ankara'da düzenlenen bir törenle verildi.

Açıklamada törende yaptığı konuşmasına yer verilen Ceran, bu başarının tüm üniversite mensuplarının ortak çabasının bir sonucu olduğunu belirtti.

Ceran, üniversitenin tüm birimleriyle başarılı bir süreç geçirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, üstün kalite standartlarına ve sürekli gelişime olan bağlılığıyla, yapılan değerlendirmeler sonucunda kurumsal olarak akredite olmayı başardı. Bu başarı liderlikten yönetişime, eğitimden araştırmaya ve toplumsal katkıya kadar geniş bir yelpazede gösterilen üstün performansın bir göstergesi. Üniversitemizin bu başarısı, kaliteli eğitim ve öğretim alanındaki taahhüdünü ve sürekli ilerlemeye olan bağlılığını bir kez daha perçinlemekte. Üniversitemizin uluslararası standartlarda daha ileriye taşınması için çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."