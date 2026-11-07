İTB söyleşisinde mobil taramanın 2019'dan beri 25 bin 964 kadına ulaştığı belirtildi - Son Dakika
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İTB söyleşisinde mobil taramanın 2019'dan beri 25 bin 964 kadına ulaştığı belirtildi

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İTB söyleşisinde mobil taramanın 2019\'dan beri 25 bin 964 kadına ulaştığı belirtildi
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İzmir Ticaret Borsası koordinasyonunda Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen söyleşide erken tanının önemi ele alındı. Etkinlikte mobil tarama aracıyla 2019'dan bu yana 25 bin 964 kadına ulaşıldığı belirtildi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) koordinasyonunda, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında meme kanserinde erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla "Önce Sen Güçlü Kadın, Sağlıklı Gelecek" başlıklı söyleşi düzenlendi.

İTB'den yapılan açıklamaya göre İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Vakfı Kadınlar Kulübü ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde, İAOSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide erken tanının önemi ve kadınların sağlık kontrollerini ihmal etmemesi konuları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Celep, kadınların iş, aile ve sosyal yaşamdaki sorumlulukları arasında kendi sağlıklarını zaman zaman ihmal edebildiğini belirtti.

Celep, "Kendimize iyi bakmak bir lüks değil, bir gereklilik. Sağlığımızı korumak için kendimizi önemsemek, bedenimizi dinlemek ve sağlık kontrollerimizi ihmal etmemek hayatımızdaki diğer tüm sorumlulukları yerine getirebilmemizin de temel koşulu." ifadelerini kullandı.

Önceki dönem İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'nin girişimi ve TOBB'un desteğiyle alınan mobil kanser tarama tırının Ağustos 2012'de Sağlık Bakanlığının hizmetine sunulduğunu aktaran Celep, daha sonra İzmir'deki oda, borsa ve ihracatçı birliklerinin katkılarıyla ikinci bir mobil tarama aracının Bakanlığa teslim edildiğini anlattı.

Celep, mobil tarama aracıyla 2019'dan bu yana 25 bin 964 kadına ulaşıldığını kaydetti.

İAOSB Vakfı Kadınlar Kulübü Başkanı Begüm Karace de kadınların sağlık, eğitim ve çalışma koşullarında eşit imkanlara sahip olması için çalıştıklarını belirterek, etkinliğin toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından radyoloji uzmanı Dr. Feray Saraçoğlu, "Meme Kanseri ve Erken Tanı", İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesinden endokrinoloji ve metabolizma uzmanı Doç. Dr. Didem Dereli Akdeniz ise "Sonsuz denge, genç yaşamanın formülü: Yaşlanma saatini durdurmak mümkün mü?" başlıklı sunum yaptı.

Etkinlik, uzmanların katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

Etkinliğe İTB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, İTB Meclis Başkanı Bülent Uçak, İTB Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Ulusoy Yılmaz, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Şeyma Başterzi, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA
Meme KanseriSağlıkKadınSon Dakika

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