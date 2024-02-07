İyi Sosyal İlişkiler ve Sosyal Etkinlikler Zihinsel Sağlığı Destekliyor

Medicana Çamlıca Hastanesi'nden Psikolog İlayda Kutevu, iyi sosyal ilişkiler kurmanın ve zaman zaman sosyal etkinliklere katılmanın zihinsel sağlığı pozitif yönde destekleyeceğini bildirdi.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yoğun tempoda çalışanlar, öfke, sabırsızlık ve huzursuzluk gibi olumsuz duyguları daha çok deneyimlerken nezaket, saygı, dostluk gibi olumlu duyguları daha az deneyimliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kutevu, bu tarz sorunların, çalışanların potansiyellerini ortaya koymalarına engel olduğunu belirtti.
Çalışanın zor durumlarda potansiyelini ortaya koymasının gerekliliğini dikkati çeken Kutevu, bunu yapabilmenin, zihinsel açıdan dinç olmayı gerektirdiğini kaydetti.
Kutevu, yoğun çalışma koşullarında beden sağlığını korumanın, verimli bir iş deneyimi için gerekli şartlardan biri olduğunu aktararak, işverenlerin ve yöneticilerin iş yerinde takım çalışması oluşturması ve toplantılar düzenlemesinin çalışanların psikolojik iyi oluş halini destekleyeceğini ifade etti.
"Meditasyon ve derin nefes egzersizleri yapmak fayda sağlayıcıdır"
Belirli aralıklarla kısa molalar vermenin zihinsel yorgunluğu önleyebildiğini belirten Kutevu, şunları kaydetti:
"Düzenli egzersiz, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı artırabilir. Dengeli ve besleyici bir diyet, zihinsel performansın artmasına da katkı sağlayacaktır. Yeterli ve kaliteli uyku, zihinsel açıdan dinç olmanın önemli bir parçasıdır. Zihinsel sağlığı iyileştirmek için meditasyon ve derin nefes egzersizleri yapmak fayda sağlayıcıdır. İşleri parçalara ayırmak, önceliklendirmek ve hedeflere odaklanmak, daha etkili bir çalışma süreci sağlayabilir."
Kutevu, iyi sosyal ilişkiler kurmanın ve zaman zaman sosyal etkinliklere katılmanın zihinsel sağlığı pozitif yönde destekleyeceğin altını çizerek, "İşinizin yanı sıra kendinize de kaliteli zaman ayırmaya özen gösterin. Teknoloji molası vermek, gözlerin ve zihnin dinlendirilmesine katkı sağlar. İş ve kişisel yaşam arasında denge kurmaya özen gösterin. Kendinize makul sınırlar koyun ve gerektiğinde 'hayır' demeyi öğrenin." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Son Dakika › Sağlık › İyi Sosyal İlişkiler ve Sosyal Etkinlikler Zihinsel Sağlığı Destekliyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?