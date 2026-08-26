İyi Uygulamalar Portalı Toplantısı - Son Dakika
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İyi Uygulamalar Portalı Toplantısı

İyi Uygulamalar Portalı Toplantısı
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Bayburt'ta gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda, İyi Uygulamalar Portalı'nın işleyişi ele alındı.

Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan ve sağlık alanındaki iyi uygulamaların sisteme tanımlanıp değerlendirilmesini sağlayan İyi Uygulamalar Portalı'nın kullanımına ilişkin Bayburt'ta çevrim içi toplantı düzenlendi.

Toplantıda portalın işleyişi, iyi uygulamaların sisteme tanımlanması, değerlendirme süreçleri ve kullanıcı işlemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim de katıldı. Toplantıda, portalın il düzeyinde etkin ve standart şekilde kullanılmasına yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Bayburt, Sağlık, Son Dakika

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