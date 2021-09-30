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İyi yaşam arayışları koçlara talebi artırdı - Son Dakika

İyi yaşam arayışları koçlara talebi artırdı

30.09.2021 09:39
İyi yaşam arayışları koçlara talebi artırdı, System.String[]

İyi ve sağlıklı yaşama duyulan ilgi, koçlara yönelik talebi artırıyor.

İyi ve sağlıklı yaşama duyulan ilgi, koçlara yönelik talebi artırıyor. Tu¨rkiye'de yas¸am koc¸lugˆu üzerine gerçekleştirilen akademik bir çalıs¸maya göre, koçluk hizmeti alanların öncelikli beklentisi rehberlik almak. Yaşam ve Kariyer Koçu Gizem Taşar, "Hem iş hem de özel yaşamlarını iyileştirmek için çözüm arayanlar, mutluluğu bir seçim olarak görmeye başladı. Ben de bu yolda destek arayan herkese 'Hep O Vardı' adlı kitabımda hayat serüveninin farklı renklerine kapı aralayarak rehberlik ediyorum" dedi.

Son zamanlarda iyi ve sağlıklı yaşama duyulan ilgi, yaşam koçlarına yönelik talebi artırıyor. Tu¨rkiye'de yas¸am koc¸lugˆu üzerine gerçekleştirilen akademik bir çalışmaya göre, neredeyse her 5 kişiden biri (yüzde 18,2) koçluk hizmeti alıyor. Bu kişiler, koçların kendilerine en çok rehber ve danışman olmasını bekliyor.

"KİTABIM KENDİNİ ARAYAN HERKES İÇİN BİR YOL HARİTASI OLACAK"

Gizem Taşar koçluğun önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"İyi yaşam trendi artık sadece bireylerin değil, şirketlerin de gündeminde yer alıyor. Dengeleri bozulan ve istikrarı yakalamak isteyen iş dünyasının dinamikleri, bizi bu deneyime yönlendiriyor. Bir geçiş dönemindeyiz, geleceğin bireysel ve kurumsal yaşamının kurallarını bugün yazmaya başlıyoruz. Tam da bu noktada önce bir yol belirlemek gerekiyor. Kişi ve kurumların nasıl bir rota çizmeleri gerektiği konusunda koçluk desteği almaları gerektiğini düşünüyorum. Yaşam, kariyer, ilişki koçluğu alanlarında ICF sertifikasına sahip bir danışman olarak hem çevrimiçi hem de fizikselde birebir seans ve atölye çalışması yöntemleriyle hizmet veriyorum. Ayrıca BFG Danışmanlık ve Yayıncılık bünyesinde kaleme aldığım 3. kitabım 'Hep O Vardı'yı herkesin kolayca edinebilmesi için dijital kanallardan satışa sunuyorum. Kitabımın kendini arayan herkes için bir yol haritasını olacağına inanıyorum."

"HİÇBİR ZAMAN TEK BİR RENK OLMADIM"

Kitabının alışılagelmiş kişisel gelişim kitaplarından farklı bir rota sunduğuna vurgu yapan Taşar, "Hep O Vardı, genç bir kadının iki çocuğuyla çıktığı serüvende hayat görüşü, kendini sorgulayışı üzerinden ilahi aşkla tanışmasını, değişen dünyasını ve hayatını anlatıyor. Okurken kendinizi o genç kadının yerine koyuyor ve hayata onun gönül penceresinden bakıp yol arkadaşlığı yapıyorsunuz. Hayatımın hiçbir döneminde tek renk olmadım ve ruhum hep farklı tecrübelerle yoğruldu. Sahip olduğum bu renkli dünyayı, gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığım kitabımın ana karakteriyle buluşturuyorum ve okuyucuya renkli bir evrenin mümkün olduğunu anlatıyorum."


İyi yaşam arayışları koçlara talebi artırdı
İyi yaşam arayışları koçlara talebi artırdı

Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık İyi yaşam arayışları koçlara talebi artırdı - Son Dakika


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