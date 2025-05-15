İzmir'de 15 Kilogramlık Kist Başarıyla Alındı

İzmir'de, karın boşluğunda 15 kilogramlık yumurtalık kisti çıkartılan kadın hasta sağlığına kavuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesinden (DEÜ) yapılan açıklamaya göre, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi'ne başvuran 55 yaşındaki kadın hastanın karın boşluğunda 15 kilogram ağırlığında yumurtalık kisti tespit edildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Güney başkanlığındaki ekip operasyonla kisti patlatmadan çıkarttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güney, bu büyüklükteki bir kitlenin patlatılmadan çıkarılmasının hem teknik hem de hasta güvenliği açısından kritik önem taşıdığını belirterek, operasyonun ardından hastanın genel durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bu tür kitlelerin karın içi basıncını artırarak hastanın yaşam kalitesini düşürebildiğini anlatan Güney, "Yumurtalık kistleri kadınlarda sık görülen, genellikle iyi huylu oluşumlardır. Ancak bazı kistler zamanla büyüyerek karın içinde baskı oluşturabilir, ağrıya neden olabilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle menopoz sonrası dönemde ortaya çıkan veya hızlı büyüme gösteren kistlerin mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Karın şişliği, adet düzensizliği, kasık ağrısı gibi şikayetleri olan kadınların gecikmeden bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurması büyük önem taşır." bilgisini paylaştı.