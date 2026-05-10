İzmir'de Gebeler ve Ebelerden Anneler Günü Etkinliği
İzmir'de Gebeler ve Ebelerden Anneler Günü Etkinliği

10.05.2026 16:24
İzmir'de 'Her Gebeye Bir Ebe' projesi kapsamında gebeler ve ebeler, Anneler Günü etkinliğinde buluştu.

İzmir'de gebeler ve ebeler, Anneler Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığının "Her Gebeye Bir Ebe" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Urla Karantina Adası'nda gerçekleştirilen etkinlikte diyetisyenler eşliğinde kahvaltı yapan gebeler ve ebeler, fizyoterapistler eşliğinde de doğa yürüyüşü ve kültürfizik hareketleri yaptı.

Bakanlığın geçen yıl başlattığı "Her Gebeye Bir Ebe" projesinin Buca ilçesindeki koordinatör ebelerinden Fatma Ültemek, gazetecilere, gebelerle bir araya gelerek onları doğuma hazırladıklarını söyledi.

Ültemek, riskli gebeleri 20. haftadan, normal gebeleri ise 28. haftadan itibaren telefon ve ziyaretlerle takip ettiklerini kaydederek, "Eğer ilk gebeliğiyse kafalarında daha çok soru işareti oluyor. Onların sorularına yanıt veriyoruz. Gebelik okullarına davet ediyoruz. Kafalarındaki soru işaretlerini gideriyoruz. Annelik mobil uygulamasını anlatıyoruz." diye konuştu.

Anne adayı Ayşe Demir ise ilk annelik tecrübesi olduğunu, Sağlık Bakanlığının mobil uygulaması sayesinde çok şey öğrendiğini belirtti. Anneler Günü kapsamında çok güzel bir gün geçirdiğini anlatan Demir, "Benimle aynı durumda olan gebelerle bir arada olmak çok güzel, bilgi alışverişi sağladık." dedi.

Rabia Tuğba Altay da 33 haftalık gebe olduğunu, gebelik okulunda aldığı eğitimin ardından rahat bir süreç geçirdiğini dile getirdi. Proje kapsamında ebelerin kendisini evde ziyaret ettiğini aktaran Altay, aldığı bilgiler sayesinde normal doğumla ilgili yanlış bilgilerinin yok olduğunu, bebeğini normal doğumla dünyaya getirmek istediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Sağlık, İzmir, Son Dakika

