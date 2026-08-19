İzmir\'de Hamileler İçin Egzersiz Programı

İZMİR Şehir Hastanesi Gebe Egzersiz Ünitesi'nde, hekim ve fizyoterapist gözetiminde anne adaylarına yönelik egzersiz programı uygulanıyor. 12'nci haftadan itibaren başlayan programda gebeler trimester dönemlerine göre gruplandırılarak doğuma hazırlanıyor.

İzmir Şehir Hastanesi Gebe Egzersiz Ünitesi, anne adaylarının hamilelik sürecini takip etmek ve doğuma hazırlık sağlamak amacıyla egzersiz programı yürütüyor. Sağlık Bakanlığı'nın normal doğumu teşvik politikası doğrultusunda hizmet veren ünitede solunum teknikleri, pelvik taban egzersizleri, klinik pilates ve hamile yogası uygulamaları bir arada sunuluyor. Egzersiz sürecinin işleyişi hakkında bilgi veren Fizyoterapist Ayşegül Eraslan, uygulamanın hekim değerlendirmesi ve doktor onayı ile başladığını belirtti.

'DOĞUMA ALAN AÇMAYI HEDEFLİYORUZ'

Çalışmaların gebelik haftalarına göre planlandığını aktaran Eraslan, "Egzersizlerimiz 12'nci haftadan itibaren başlayıp, doktor onayı olduğu sürece 39 ve 40'ıncı haftaya kadar devam edebiliyor. Ünitemize gelen hamilelerimizi trimester dönemlerine göre gruplandırıyoruz. 12 ve 13'üncü haftaya kadar süren ilk dönemde solunum teknikleri ile kas farkındalığı üzerine yoğunlaşıyoruz. 24 ve 26'ncı haftaya kadar olan süreçte hamileliğe bağlı gelişen bel, boyun, sırt ağrıları ve ödem gibi durumlara yönelik klinik egzersizler yaptırıyoruz. Doğuma hazırlık aşamasında hamile yogasının esneme ve gevşeme tekniklerinden yararlanıyoruz. Pelvik taban kaslarının koordinasyonu ile doğuma alan açmayı hedefliyoruz" dedi.

'HAMİLELERİMİZ AĞRILARININ BİRKAÇ SEANSTA AZALDIĞINI İFADE EDİYOR'

Egzersiz seanslarına katılan gebelerin geri bildirimlerine değinen Ayşegül Eraslan, "Hamilelerimiz süreç içerisinde kendilerini daha iyi hissettiklerini, ağrılarının birkaç seansta azaldığını ve doğum korkularını geride bıraktıklarını ifade ediyorlar. Doğru solunum teknikleri ve pelvik taban kas farkındalığı çalışmalarıyla anne adaylarımızı hem psikolojik açıdan hem de bedensel farkındalık yönünden doğuma hazırlıyoruz" diye konuştu.