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İzmir'de İstifra Şikayetiyle Hastaneye Giden Çift Evlerinde Ölü Bulundu - Son Dakika

İzmir'de İstifra Şikayetiyle Hastaneye Giden Çift Evlerinde Ölü Bulundu

Son Güncelleme: 11.10.2023 22:29

İzmir'in Kınık ilçesinde, istifra, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giden Muzaffer ve eşi Zeynep Kırmızı, dün akşam evlerinde ölü bulundu. Karı-kocanın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

İzmir'in Kınık ilçesinde, istifra, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle pazartesi günü hastaneye giden Muzaffer ve eşi Zeynep Kırmızı, dün akşam evlerinde ölü bulundu. Karı- kocanın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Kınık ilçesi Poyracık Mahallesi Kasap Sokak'ta oturan Mustafa Kırmızı ve eşi Zeynep Kırmızı, pazartesi günü istifra, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti nedeniyle Kınık Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavilerinin ardından evlerine dönen karı- kocadan bir süre haber alamayan kızları Y.K., durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde çiftin oturduğu eve gitti. Kapının açılmaması üzerine eve giren jandarma ekipleri, karı- kocanın hareketsiz olarak yattığını belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muzaffer ve eşi Zeynep Kırmızı çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftin cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık İzmir'de İstifra Şikayetiyle Hastaneye Giden Çift Evlerinde Ölü Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de İstifra Şikayetiyle Hastaneye Giden Çift Evlerinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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