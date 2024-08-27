İzmir'de Kalbinin Üzerindeki Kanser Kütlesi Alınan Genç Mimar, Mesleğine Dönmeyi Bekliyor - Son Dakika
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Sağlık

İzmir'de Kalbinin Üzerindeki Kanser Kütlesi Alınan Genç Mimar, Mesleğine Dönmeyi Bekliyor

İzmir\'de Kalbinin Üzerindeki Kanser Kütlesi Alınan Genç Mimar, Mesleğine Dönmeyi Bekliyor

İzmir'de kalbinin ana damarları üzerindeki kanser kitlesi kritik bir operasyonla alınan genç mimar, mesleğine döneceği günü bekliyor.

27.08.2024 11:46
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İzmir'de, kalbinin ana damarları üzerindeki kanser kitlesi kritik bir operasyonla alınan genç mimar, mesleğine döneceği günü bekliyor.

Denizli'de yaşayan 30 yaşındaki mimar Berkcan Demirel, 4 ay önce, göz kapağındaki düşüklük ve dudak kaslarında istemsiz hareket nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Muayene edilen Demirel'e bir çeşit kas hastalığı olan "myastenia gravis" teşhisi konuldu.

Kas zayıflığı nedeniyle ayakta durmakta zorlanan Demirel, SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Can Ceylan tarafından muayene edildi.

Tetkiklerde Demirel'in kalbinin ana damarları üzerinde bir tümör fark edildi. Bunun üzerine kalbin çalışmasını etkileyen kitleyi bulunduğu yerden çıkarmak için kapalı ameliyat planlandı.

Prof. Dr. Ceylan ve ekibi, hastanın göğsünün 3 noktasından 2 santimetrelik deliklerden girerek tümörü bulunduğu yerden çıkardı.

"Hastanın yaşı ve bulunduğu yer itibarıyla çok nadir bir tümör çeşidi"

Prof. Dr. Kenan Can Ceylan, AA muhabirine, Demirel'in hastaneye başvurduğunda yaşam kalitesinin azaldığını, ayakta durmakta bile zorlandığını söyledi.

İleri tetkiklerde hastaya timus kanseri teşhisi koyduklarını hatırlatan Ceylan, "Hastanın yaşı ve bulunduğu yer itibarıyla çok nadir olan bu tümörü ekip arkadaşlarımızla hassas bir operasyon yürüterek kalbin üzerindeki damardan aldık. Çünkü hasta normal şartlarda kitlenin çok küçülmüş olduğunu düşündüğümüz bir yaş grubundayken tam aksine büyümüş kendini gösteren kötü bir durum ortaya koydu." dedi.

Tümörün kalp ana damarlarının üzerinde bulunması nedeniyle hassas bir ameliyat planı yaptıklarını dile getiren Ceylan, operasyon sonrası hastanın sağlığına kavuştuğunu sözlerine ekledi.

Berkcan Demirel de yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiğini anlattı.

Ameliyat öncesi kendisi ve ailesinin sık sık bilgilendirildiğini vurgulayan Demirel, "Ameliyatla kanserli bölümden kurtuldum. Bir süredir kullanamadığım kaslarım artık normale döndü. İlaç kullandığım için kas hastalığımın belirtileri belli bir seviyede baskılandı. Artık bir an önce meslek hayatıma dönmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık İzmir'de Kalbinin Üzerindeki Kanser Kütlesi Alınan Genç Mimar, Mesleğine Dönmeyi Bekliyor - Son Dakika

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