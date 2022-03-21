İzmir'de Türk Kızılay ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kan bağışı kampanyası - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Aliağa Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'nda yapılan etkinlik kapsamında otobüs ve sabit noktalarda bulunan 50 sedyede, kan bağışı kabul ediliyor. Öğretmenler ve velilerin çoğunlukta olduğu bağışçılar, kan bağışında bulunuyor.

Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, AA muhabirine, 2015 yılında Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında kan bağışı kampanyası konusunda protokol imzalandığını hatırlattı.

"İzmir Sana Kanım Feda" projesi kapsamında yürütülen proje ile Aliağa Atatürk İlkokulu ve Aliağa Atatürk Ortaokulunda 2 yıl önce 626 ünite kan toplandığını ve bunun Ege Bölgesi'nde 1 günde toplanan kan bağışı miktarı açısından rekor olduğunu kaydeden Dolaş, şöyle dedi:

"Bugün hedefimiz 1500 ünite üzeri kan bağışı toplayarak yeni bir rekor kırmak. Bugün nevruz etkinlikleriyle beraber kan bağışı faaliyetini eş zamanlı gerçekleştiriyoruz. Bizim 1500 ünite kan almakla beraber daha büyük bir hedefimiz var. İyilik tohumu da ekmeye çalışıyoruz. Çünkü buradaki öğrenciler, 10-15 yıl sonra geleceğin kan bağışçısı olarak bizim iyilik havuzumuza dahil olacaklar. Bizim projemizin ana hedef kitlesi de öğretmenlerimiz müdürlerimiz ve velilerimiz."

Dolaş, kampanyanın saat 23.30'a kadar devam edeceğini, kampanya kapsamında bağışçı getiren öğrencilere de çeşitli hediyeler verileceğini sözlerine ekledi.

Aliağa Atatürk Ortaokulu Müdürü Habib Bilgiç de daha önce Ege Bölgesi için kırdıkları rekoru geliştirmek istediklerini söyledi.

Bilgiç, "Şimdi hedefimiz Türkiye rekoru bu yüzden Türk Kızılay Kan Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalışarak güzel bir çalışma yaptık inşallah bu rekoru kırmak hedefimiz. Tabii en temel hedefimiz de çocuklarda farkındalık oluşturmak. Şu an pandemi, savaş, dünyadaki krizler sebebiyle bunalmış insanlara iyiliğin ne kadar önemli, olduğunu iyiliğin yaygınlaştırıcı rolünü göstermek için insanlara örnek olması açısından böyle bir proje başlattık inşallah başarılı oluruz."