İzmir'de Türk Kızılay ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kan bağışı kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Türk Kızılay ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kan bağışı kampanyası

21.03.2022 16:39
İzmir'de Türk Kızılay ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kan bağışı kampanyası

İzmir'in Aliağa ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Aliağa Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'nda yapılan etkinlik kapsamında otobüs ve sabit noktalarda bulunan 50 sedyede, kan bağışı kabul ediliyor. Öğretmenler ve velilerin çoğunlukta olduğu bağışçılar, kan bağışında bulunuyor.

Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, AA muhabirine, 2015 yılında Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında kan bağışı kampanyası konusunda protokol imzalandığını hatırlattı.

"İzmir Sana Kanım Feda" projesi kapsamında yürütülen proje ile Aliağa Atatürk İlkokulu ve Aliağa Atatürk Ortaokulunda 2 yıl önce 626 ünite kan toplandığını ve bunun Ege Bölgesi'nde 1 günde toplanan kan bağışı miktarı açısından rekor olduğunu kaydeden Dolaş, şöyle dedi:

"Bugün hedefimiz 1500 ünite üzeri kan bağışı toplayarak yeni bir rekor kırmak. Bugün nevruz etkinlikleriyle beraber kan bağışı faaliyetini eş zamanlı gerçekleştiriyoruz. Bizim 1500 ünite kan almakla beraber daha büyük bir hedefimiz var. İyilik tohumu da ekmeye çalışıyoruz. Çünkü buradaki öğrenciler, 10-15 yıl sonra geleceğin kan bağışçısı olarak bizim iyilik havuzumuza dahil olacaklar. Bizim projemizin ana hedef kitlesi de öğretmenlerimiz müdürlerimiz ve velilerimiz."

Dolaş, kampanyanın saat 23.30'a kadar devam edeceğini, kampanya kapsamında bağışçı getiren öğrencilere de çeşitli hediyeler verileceğini sözlerine ekledi.

Aliağa Atatürk Ortaokulu Müdürü Habib Bilgiç de daha önce Ege Bölgesi için kırdıkları rekoru geliştirmek istediklerini söyledi.

Bilgiç, "Şimdi hedefimiz Türkiye rekoru bu yüzden Türk Kızılay Kan Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalışarak güzel bir çalışma yaptık inşallah bu rekoru kırmak hedefimiz. Tabii en temel hedefimiz de çocuklarda farkındalık oluşturmak. Şu an pandemi, savaş, dünyadaki krizler sebebiyle bunalmış insanlara iyiliğin ne kadar önemli, olduğunu iyiliğin yaygınlaştırıcı rolünü göstermek için insanlara örnek olması açısından böyle bir proje başlattık inşallah başarılı oluruz."

İzmir'de Türk Kızılay ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kan bağışı kampanyası
İzmir'de Türk Kızılay ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kan bağışı kampanyası
İzmir'de Türk Kızılay ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kan bağışı kampanyası
İzmir'de Türk Kızılay ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kan bağışı kampanyası

YORUMLAR
500
Aliağa'da Nevruz bayramı coşkusu Aliağa'da Nevruz bayramı coşkusu Ardahan'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı Ardahan'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kan Bağışı, İzmir, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık İzmir'de Türk Kızılay ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kan bağışı kampanyası - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:36 Sesi kısık olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü malum Çanakkale Köprümüzün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:27 Kuyumcuların kurduğu Altınbank bu yıl içerisinde hizmete açılacak!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
16:01 Stefan Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarların tepkisine yol açtı!
16:01 Evine "Uzaklarda aramayın" notu bırakmıştı! O gencin cesedi ormanda, ağaca asılı bulundu
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 17:15:47. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Türk Kızılay ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kan bağışı kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement