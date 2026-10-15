İzmir Limanı'ndaki KBRN tatbikatında gazdan etkilenen 24 çalışana müdahale edildi - Son Dakika
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İzmir Limanı'ndaki KBRN tatbikatında gazdan etkilenen 24 çalışana müdahale edildi

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İzmir Limanı\'ndaki KBRN tatbikatında gazdan etkilenen 24 çalışana müdahale edildi
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İzmir Limanı'nda Sağlık Bakanlığı koordinesindeki KBRN saha tatbikatında senaryo gereği kimyasal yüklü konteynerden sızan gazdan 24 çalışan etkilendi. 6 yaralı ambulansla, denizden tahliyesi gereken 2 yaralı ise Sahil Güvenlik botlarıyla hastanelere kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı koordinesinde İzmir Limanı'nda düzenlenen Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) saha tatbikatında, senaryo gereği kimyasal madde yüklü konteynerden sızan gaz sonucu etkilenen çalışanlara müdahale edildi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2026 Yılı Faaliyet Planı ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Alsancak'taki İzmir Limanı'nda tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikata Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, AFAD, İzmir Bölge Liman Başkanlığı, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Alport Alsancak Liman İşletmeciliği destek verdi.

Senaryo gereği, limanda gemiden indirilen ve kimyasal madde taşıyan bir konteyner elleçleme sırasında düşürüldü. Konteynerden yükselen duman ve ardından meydana gelen patlama sonucu 24 çalışan gazdan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve AFAD KBRN ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, AFAD ekipleri tarafından dekontaminasyon (arındırma) işlemi yapılan yaralılar UMKE ekiplerine teslim edildi.

Saha tıp merkezinde ilk müdahaleleri tamamlanan yaralılardan 6'sı acil yardım ambulanslarıyla, deniz yoluyla tahliyesi gereken 2 yaralı ise Sahil Güvenlik botlarıyla nakledilerek çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tatbikata toplam 100 personel, 15 kara ve deniz aracı katıldı.

İzmir Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Ali Özbudak, gazetecilere TAMP çerçevesinde her yıl farklı senaryolarla tatbikatlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özbudak, önceki yıllarda deprem, tsunami, tren ve uçak kazası senaryolarının işlendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Amacımız, çözüm ortağı olduğumuz diğer kurumların da imkan ve kapasitelerini ölçebilmek, afetzedelerin zararlarını en aza indirebilmek için nasıl ortak çalışabileceğimizi anlayabilmektir. Senaryoda amonyak türevi KBRN etkeni yüklü konteynerden sızıntı olması sonucu etkilenen çalışanlarımıza kurumlarımızın ortak iştirakiyle ilk müdahalelerini yapıp, onların hastanelere nakillerini sağlamayı hedefledik."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir Limanı'ndaki KBRN tatbikatında gazdan etkilenen 24 çalışana müdahale edildi - Son Dakika
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