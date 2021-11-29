Kaburgasından alınan kıkırdakla burnu düzeltilen kadın sağlığına kavuştu - Son Dakika

Kars'ta 2 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası burun şekli bozulduğu için sağlık sorunu yaşayan Gülsima Kadimoğulları, kaburgasından alınan kıkırdakla yeniden rahat nefes almaya başladı.

İl merkezinde yaşayan 23 yaşındaki Kadimoğlulları, 2 yıl önce bir hastanede geçirdiği burun ameliyatı sonrası uyku bozukluğu, nefes alma ve burun şeklinde bozukluk şikayetleri üzerine Sarıkamış Devlet Hastanesinde görevli Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları uzmanı Dr. Serdal Çelik'e muayene oldu.

Yapılan tetkik ve inceleme sonucu Çelik tarafından kaburgasından alınan kıkırdak dokusuyla burnundaki şekil bozukluğu giderilen Kadimoğlulları, başarılı geçen ameliyatın ardından hem sağlığına hem de rahat nefese kavuştu.

KBB uzmanı Dr. Çelik, AA muhabirine, hastanın yaklaşık 2 yıl önce burun ameliyatı geçirdiğini anımsatarak, hem fonksiyon hem de estetik olarak burnundan memnun olmadığı için hastaya ameliyat kararı verdiklerini söyledi.

Türkiye ve dünyada estetik ameliyatlarının sık yapıldığını, önceden ameliyat geçirmiş hastalarda ise bu tarz ameliyatın hasta ve doktor açısından komplikasyon ihtimali yüksek riskli ameliyatlar olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Bizi zorlayan en büyük şey burnu tekrar şekillendirmek için kıkırdak ihtiyacıydı. Daha önce ameliyat geçirmiş burunlarda çok uygun, tekrar kullanabileceğimiz ve burna yeniden şekil vereceğimiz kıkırdaklar olmayabiliyor. Bu hastamıza burun içinde kullanabileceğimiz kıkırdak yoktu. Bu nedenle daha çok kulaktan veya son zamanlarda sık uygulanan hastanın kendi kaburgasından kıkırdak alıp burnu tekrar şekillendiriyoruz."

"Gayet başarılı ameliyat oldu"

Çelik, söz konusu ameliyatların genellikle büyük hastanelerde yapıldığına işaret ederek, Sarıkamış Devlet Hastanesinde ilk defa kaburgadan alınan kıkırdakla burun ameliyatı yapıldığını kaydetti.

Ameliyat sonrası hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Çelik, "Şu anda hastamızın ameliyat bölgesiyle ilgili sıkıntısı yok. Gayet başarılı ameliyat oldu, ameliyat sırasında sıkıntı da yaşamadık, hastamız ameliyattan çok memnun kaldı, biz de memnunuz. Hem nefes açısından hem de estetik açıdan güzel bir burun yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Hasta Kadimoğulları ise ilk ameliyatının çok kötü geçtiğini belirterek, "İkinci ameliyatımı işin ehline bırakmak istedim. Bu yüzden Serdal hocayı seçtim. Çok şükür iyiyim, hocanın ellerine sağlık." ifadesini kullandı.