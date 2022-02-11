Kadın Doğum Uzmanı Demir: Hamilelik planlıyorsanız önce sağlık kontrolü yaptırın - Son Dakika

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğçe Demir, hamile kalmayı planlayan anne adaylarının sağlık kontrolünden geçmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek kilo kontrolü, vitamin düzeyi, kronik hastalıklarının önceden belirlenmesinin bebeğin sağlığını doğrudan etkileyeceğini belirtti.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğçe Demir, anne olmayı düşünenlerin doktor kontrolüne gitmeleri gerektiğini belirterek hamilelik planlamasının önemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Hamilelik planlamasının sağlıklı bir gebelik dönemi geçirilmesine katkı sağladığı ifade eden Demir, "Planlı bir gebelikte fetüsün ilk haftalarda organ gelişmesi bizim için çok önemli. Organ gelişmesini etkileyen yaşam biçiminden hastalıklara kadar birçok faktör var. Bu faktörlerin belirlenmesi ve olası risklerin ortadan kaldırılması için anne olmayı düşünenlerin bir uzmana başvurması gerekiyor. Hamilelik öncesi annenin sağlığını muayene ve tetkikler yaparak ve yeme içme alışkanlıklarından ailesel hastalıklarına kadar pek çok konu hakkında bilgi alan uzmanlar, bebeğin sağlığını etkileyecek durumları belirleyerek, anneleri yönlendiriyorlar. Plansız hamileliklerde, hamile kaldığını bilmeyen annelerin kullandığı ilaçlar ya da radyolojik tetkikler de önemli risk oluşturabiliyor" dedi.

"ALIŞKANLIKLARINIZ BEBEĞE ZARAR VEREBİLİR"

Annenin alışkanlıklarının anne karnındaki bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Dr. Demir, "Örneğin sigara, alkol kullanımı tek başına büyük bir risk. Zira bu alışkanlıklar bebeklerde zeka geriliği, bebeğin doğum kilosunun düşük olmasına yol açtığı gibi erken doğum riskini de getirebiliyor. Annenin beslenme alışkanlıkları da çok önemli. Yeterli vitamin ve mineral alıp almadığını sorguluyoruz. Özellikle hamilelik planlayanların 3 ay öncesinden özellikle folik asit kullanmalarını öneriyoruz. Zira folik asit, anne karnındaki bebeğin omurilik ve santral sinir sisteminin gelişimi açısından önemli rol oynuyor. Folik asit eksikse bebekte "nöral tüp defekti" denen sinir sisteminde omurilik kanalının tam kapanamamasına bağlı çeşitli anormallikler oluşabiliyor. Demir eksiliği de hem anneyi hem de bebeği etkileyen bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bebeğin gelişimine yetecek yeterli protein, kalsiyum alıp almadıkları da önemli bir konu. Aksi durumda hamilelikte bebeğin yanı sıra annede de bazı sıkıntılar oluşabiliyor. Hamilelik öncesinde aşırı çay ve kahve tüketiminden de uzak durulması gerekiyor" diye konuştu.

"HAMİLELİK ÖNCESİ BAZI TESTLER YAPTIRILMALI"

Hamilelik öncesi bazı testleri yaptırmaları gerektiğini belirten Doktor Tuğçe Demir sözlerini şöyle sürdürdü;

"Hamile kalmadan önce mutlaka yaptırılması gereken bazı testler var. Öncelikle jinekolojik muayene ile rahim, yumurtalık ve rahim ağzında olabilecek sorunlarla ilgili değerlendirme ve pap smear gibi tarama testleri yapılıyor. Bu kontrollerde Hepatit B, toksoplazma ve Rubella gibi enfeksiyonların değerlendirilmesi açısından testler gerekebiliyor. Ayrıca hormon testleri de yapılıyor zira, örneğin guatra yol açan hormonlar, hamilelikte bebeğin zekasını etkileyebiliyor. Anne adayının guatr hormonlarının normal aralıklarda olmalarını istiyoruz eğer normal aralıkta değilse mutlaka ilaç takviyesiyle normal aralıkta tutmayı önemsiyoruz. Gebelik öncesi kontrolleri yapılması gereken durumlardan birisi de kan gurubudur. Çünkü annenin kan grubu negatif olduğu ve babanın pozitif olduğu durumlarda Rh uyuşmazlığı dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Bu durumun önceden bilinmesi gerekir. Onun dışında gebelikte tetiklenen bazı hastalıklar da olabiliyor.

"COVİD-19 AŞINIZI MUTLAKA YAPTIRIN"

Hamilelik planlayan annelerin bazı aşıları yaptırmış olmasının önemini vurgulayan Demir, Covid-19 aşılarının da hamilelik öncesinde tamamlanmış olmasının önemini belirten Demir, "Covid-19 aşıları hamilelik sırasında hem anneyi hem bebeği koruyor. Bazı kadınlar, aşının hamile kalmayı engelleyebileceğini düşünüyor ama bu doğru değil. Covid-19 aşıları hamile kalmayı engellemiyor" dedi.