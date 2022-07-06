Kadın ve Doğum Uzmanı Gürler: 32'nci haftadan önce tatil planlaması yapın - Son Dakika
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Kadın ve Doğum Uzmanı Gürler: 32'nci haftadan önce tatil planlaması yapın

06.07.2022 10:37
Kadın ve Doğum Uzmanı Gürler: 32'nci haftadan önce tatil planlaması yapın

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Dişli Gürler, yaz aylarında tatile gidecek gebelere önerilerde bulunarak, "Gebe olmak tatil yapmamak anlamına gelmiyor.

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Dişli Gürler, yaz aylarında tatile gidecek gebelere önerilerde bulunarak, "Gebe olmak tatil yapmamak anlamına gelmiyor. Tabi gebelikte 32'nci haftadan önce tatil planlaması yapmak daha güvenli olur" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Dişli Gürler, gebelere yaz aylarında dikkat etmeleri gereken konular konusunda önerilerde bulunarak, "Yaz sıcakları artarak devam ediyor. Bu bizi bir taraftan mutlu etti, bir taraftan da kaygılandırdı. Gebelerimiz yaz aylarında ne tür önlemler almaları gerektiği konusunda sıkça sorular yöneltiyorlar. Yaz gebeliği kış gebeliğine göre biraz daha elverişli bir gebelik. Çünkü kış aylarına evde olduğumuzdan hareket oranımız düşüyor ve kilo alımı biraz daha fazla oluyor. Yine eklem ağrıları, gebeliğin vermiş olduğu şişliklerle beraber ödemler biraz daha artıyor. Yaz aylarında yürüyüşümüze dikkat ederek, yüzme sporunu yaparak bunlardan kurtulmamız biraz daha kolay" diye konuştu.

'UZUN UÇAK YOLCULUKLARINDAN KAÇININ'

Tatil planı yapan gebeleri uyaran Dr. Gürler, "Yaz aylarında birçok insanın olduğu gibi gebelerin de tatil planları oluyor. Gebe olmak tatil yapmamak anlamına gelmiyor. Tabi gebelikte 32'nci haftadan önce tatil planlaması yapmak daha güvenli olur. Yine seyahatlerimizde uzun seyahatler değil de uçak gibi kısa seyahatler tercih etmek daha elverişli olacaktır. Çünkü uzun seyahatlerde dolaşım engeli olduğu için bir pıhtılaşma riski kısa seyahatleri daha güvenli hale getiriyor. Araç seyahati yapacak olanların, 2 saatte bir araçtan inerek dolaşmaları ve kan dolaşımını hızlandırmaları gerekiyor"

'GÜNDE BİR ŞİŞE SODA İÇEBİLİRLER'

Gebelere yaz ayında bol su tüketmelerini öneren Dr. Gürler,  "Yaz ayları sıcağın, nemin ve güneşin fazla olduğu aylar. Isıyla beraber sıvı ve tuz kaybı olmasıyla gebelerde daha fazla ödem oluyor. O yüzden bol su tüketerek, vücuttaki suyu arttırmak, ödemin inmesinde çok faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Suyla beraber mineral kaybının da yaşandığına dikkat çeken Dr. Gürler, "Mineral kaybını dengelemek için yine günde bir kez soda içmelerini öneriyorum. Özellikle seyahatlerde taze yeşillik ve çiğ sebze tüketimi azalabilir. Çünkü çiğ sebzeleri dışarıda tüketmenin riskli olduğunu söyleyebiliriz. Çiğ sebze tüketemediğimiz durumlarda bunlardan almamız gereken bazı mineralleri soda tüketerek sağlayabiliriz."

'HAVUZ YA DA DENİZDEN SONRA MUTLAKA DUŞ ALIN'

Gebelerin havuz ve denize girebileceğini söyleyen Dr. Gürler, "Gebeler havuza ve denize girebilir ve yüzebilirler. Ancak enfeksiyon bulaşmaması için havuzların temizliğinden emin olunması gerekiyor. Ayrıca yüzerken kendilerini yormadan, sık sık ara vererek yüzmelerinde yarar var. Deniz ya da havuzda yüzme sonrası klor ya da tuzdan arınmak için duş almaya dikkat etmeli" dedi.


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Kaynak: DHA

Tatil, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kadın ve Doğum Uzmanı Gürler: 32'nci haftadan önce tatil planlaması yapın - Son Dakika

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