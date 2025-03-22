Kadınların Korkulu Rüyası: Candida Mantarına Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Kadınların Korkulu Rüyası: Candida Mantarına Dikkat!

Bağışıklık düşüşüyle ortaya çıkan Candida mantarını, diyetle besinlerden aç bırakarak yenmek mümkün.

22.03.2025 11:46
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Kadınların gizli ve korkulu rüyası: Candida mantarı

KONYA - Kadınların gizli ve korkulu rüyası olarak bilinen Candida mantarının bağışıklık sistemi düştüğünde ortaya çıkan bir mantar türü olduğunu ifade eden uzmanlar, mantarı aç bırakmak için diyet yaparak kısa zamanda kurtulabileceğini belirtti.

Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sena Nazlı, kadınların aslında korkulu ve gizli rüyası Candida mantarının, bağışıklık sisteminin düştüğü zaman ortaya çıkan bir mantar türü olduğunu belirterek, "Daha çok bağırsak florası ve vajinada yaşar. Öncelikle bu hastalığı kadın doğum doktorlarımız tanısını verir. Biz fonksiyonel tıp diyetisyeni olarak beslenmesini oluşturuyoruz. Candida'yı en çok besleyen besinler şeker ve şekerli gıdalar, alkol, gluten içeren ya da içermeyen tüm tahıl grupları, süt ve süt ürünleri ve kuru baklagiller. Bizler Candida'yı öldürebilmemiz için onu aç bırakmamız gerekiyor. Aç bırakmamız için de biraz önce söylediğimiz besinleri kesmemiz gerekiyor. Bunları kesip aynı zamanda Candida'nın sevmediği ve bizim için iyi olan besinlerimiz var. Bunların başında da avakoda geliyor. Kekik yağı, Hindistan cevizi ve yağını ilave etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda soğan, sarımsak, üzüm çekirdeği ekstresi, greyfurt çekirdeği ekstresi Candida'ya iyi gelen besinler arasında" dedi.

Candida mantarının belirtileri

Candida mantarının belirtilerine de değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sena Nazlı, "Candida'nın belirtileri arasında da sabah uyandığımızda dilimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer dilimizin üzerinde beyaz bir tabaka varsa kendimizi her gün yorgun hissediyorsak, aynı zamanda vajinal kaşıntımız var ve sık idrar yolu enfeksiyonu geçiyorsak, gece uyuduğumuz zaman ise ağız bölgemizde salya akması oluyorsa, sürekli tatlı ve karbonhidrat yeme ihtiyacı varsa evet sizde de Candida olabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kadınların Korkulu Rüyası: Candida Mantarına Dikkat! - Son Dakika

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