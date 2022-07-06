Kağıthane'de toplu sünnet şöleni: Bin 100 çocuk sünnet ettirildi - Son Dakika
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Kağıthane'de toplu sünnet şöleni: Bin 100 çocuk sünnet ettirildi

06.07.2022 08:55

Kağıthane'de toplu sünnet şöleni: Bin 100 çocuk sünnet ettirildiİSTANBUL Kağıthane Belediyesi'nin organize ettiği geleneksel sünnet şöleninde bin 100 çocuk sünnet ettirildi.

Kağıthane'de toplu sünnet şöleni: Bin 100 çocuk sünnet ettirildi

İSTANBUL Kağıthane Belediyesi'nin organize ettiği geleneksel sünnet şöleninde bin 100 çocuk sünnet ettirildi. Sünnet şölenine katılan çocuklar ve aileleri sahne alan Koliva grubunun şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Kağıthane Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleninde bu yıl bin 100 çocuk sünnet ettirildi. Kağıthane Hasbahçe'de düzenlenen sünnet şölenine, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Şölene katılan çocuklar, renkli görüntüler oluştururken, Hacivat-Karagöz ve illüzyon gösterileriyle oldukça güzel vakit geçirdi. Öte yandan, çocukların sünnet kıyafetleri ve tüm hastane masrafları Kağıthane Belediyesi tarafından karşılandı. Çocukların, hastanelerde sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra uzman hekimler tarafından sünnetleri yapıldı. Şölenin ilerleyen saatlerinde ünlü grup Koliva sahne aldı. Aileleriyle şölene katılan çocuklar hem müziğe hem de oyuna doydu.

"Bin 100 çocuğumuzu sünnet ettirdik"

Bin 100 çocuğu sünnet ettirdiklerini dile getiren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane'de mutluyuz. Çocuklarımızın sünnet şöleninde hep birlikteyiz. Sosyal belediyecilik anlayışı gereği ailelerimizle beraber sünnet şöleni yapıyoruz. Bin 100 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Çocuklarımız eğleniyorlar güzel vakit geçiriyorlar. Çocuklarımıza güzel bir gelecek diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Toplu sünnet olunca çok hoşuma gitti"

Toplu sünnet şöleninin hoşuna gitmesi üzerine katılım sağlayan Gülseren Göksun, "Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Ben çok geç kalmıştım esasında. Daha özel düşünüyordum. Böyle toplu sünnet olunca çok hoşuma gitti. Katıldık. Sünnetimizi yaptırdık. Bugün de şölene geldik" dedi.

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Kaynak: İHA

Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kağıthane'de toplu sünnet şöleni: Bin 100 çocuk sünnet ettirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de toplu sünnet şöleni: Bin 100 çocuk sünnet ettirildi - Son Dakika
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