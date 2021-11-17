Kahramanmaraş'ta 495 gram dünyaya gelen bebek 4 ay sonra ailesine kavuştu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 495 gram dünyaya gelen bebek 4 ay sonra ailesine kavuştu

Kliniğin en küçük bebeği tedavisinin ardından 2 kilo 300 grama ulaştı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 4 ay önce 495 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebek sağlığına kavuştuktan sonra ailesine teslim edildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde henüz 24 haftalıkken ağır prematüre tanısıyla tedavi altına alınan bebek Zeynep Erya Darendereli, 4 aylık tedavinin ardından hayata tutundu.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sadık Gürtutan, kliniğin en küçük bebeği unvanıyla 2 bin 300 kilogram olarak sağlıklı bir şekilde annesine teslim ettiklerini söyledi. Gürtutan, "Bebeğimiz 490 gram olarak dünyaya geldi ve bu kiloda doğan bebeklerimizin yaşam standartları düşük ülkemizde ama bu bebeğimizin yaşamasına vesile olduk ve bizim için ayrı bir motivasyon oldu. Bebeğimiz 2 kilo 300 gram 4'üncü ay itibariyle ünitede yattıktan sonra ailesine teslim ettik" dedi.

KSÜ'den prematüre bebeklerin aileleri ile buluşmasında bebeğine kavuşan Edika Darendeli ise, "24 haftalık doğum gerçekleşti ve bizim hiç yaşayacağına dair bir ümidimiz yoktu. Hastane yetkililerine teşekkür ederiz. Allah kimseye göstermesin. Bebeğimiz 4 ay sonra bize teslim edildi. Şuanda sağlık durumu da gayet iyi" dedi.