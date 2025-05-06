Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Ağrılar Artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Ağrılar Artıyor

Deprem sonrası eklem ve kas rahatsızlıkları artarken, hastalar uyku kalitesi düşüklüğünden şikayetçi.

06.05.2025 17:57
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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası eklem ve kas rahatsızlıklarında artış

Uzm. Dr. Mehmet Ercan:

"Deprem sonrası insanların vücudunun neredeyse her yerinin ağrıdığı ve uyku kalitesinin azaldığı şekilde şikayetlerle başvurular geliyor"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş depremlerinin ardından fiziksel sağlık sorunlarında belirgin bir artış yaşandığına dikkat çeken Uzm. Dr. Mehmet Ercan," Deprem sonrası insanların vücudunun neredeyse her yerinin ağrıdığı ve uyku kalitesinin azaldığı şekilde şikayetlerle başvurular geliyor"dedi.

Özel Sular Akademi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği'nden Uzm. Dr. Mehmet Ercan, özellikle eklem ağrıları, kas spazmları ve omurga rahatsızlıklarının deprem sonrası dönemde daha sık görüldüğünü belirtti. Dr. Ercan, hastanede uygulanan tedaviler arasında robotik lazer terapisi, skolyoz tedavisi ve nörolojik rehabilitasyonun yer aldığını ifade ederek, "Bu tedaviler, deprem sonrası artan fiziksel rahatsızlıkların yönetilmesinde önemli rol oynuyor"şeklinde konuştu.

Depremin ardından yaşanan travmaların, çene eklemi ve çiğneme kaslarından kaynaklanan ağrıların da artmasına neden olduğunu anlatan Dr. Ercan, deprem sonrası dönemde ortaya çıkan fiziksel ve psikolojik travmaların, çeşitli kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını tetiklediğini de kaydetti.

Dr. Ercan, "İlimiz depremden sonra ciddi anlamda hastalıkların çeşitlendiği ve ağrıların artığı bir il haline geldik. Özellikle dünyada hızla artan fibromiyalji, kas iskelet sistemi ağrıları, vücudumuzun birçok yerindeki ağrılar özellikle yoğun stres ve şok dediğimiz olaydan sonra Kahramanmaraş ve diğer illerde arttığını net bir şekilde görebiliyoruz. Erkeklerde daha az görülen bu hastalığın bölgemizdeki erkeklerde çok sık ve oranının da arttığını görebiliyoruz. Deprem sonrası insanların vücudunun neredeyse her yerinin ağrıdığı ve uyku kalitesinin azaldığı şekilde şikayetlerle başvurular geliyor. Bu ağrıların nedenine tam anlamıyla inilip tedavisinin de güzel bir şekilde yapılması ve takibinin de yapılması gerekiyor" dedi.

Hasta Sümeyye Kalkan, ""Ben artık kalkamaz ve yürüyemez olmuştum, tedavim hastanede yapıldı hocalarıma çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Ağrılar Artıyor - Son Dakika

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