Kahramanmaraş'ta Koordinatör Ebe Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Koordinatör Ebe Uygulaması Başlatıldı

Kahramanmaraş\'ta Koordinatör Ebe Uygulaması Başlatıldı
11.06.2026 16:13
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Anne ve bebek sağlığını korumak için Koordinatör Ebe uygulaması Kahramanmaraş'tafaaliyete geçiyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından anne ve bebek sağlığının korunması, gebelik sürecinin daha bilinçli geçirilmesi ve normal doğumun teşvik edilmesi amacıyla yürütülen "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında hayata geçirilen Koordinatör Ebe uygulaması, Kahramanmaraş'ta da uygulanmaya başlandı.

"Her Gebeye Bir Ebe" vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında, Kahramanmaraş'ın 11 ilçesinde görev yapan deneyimli ebeler, anne adaylarının gebelik süreçlerini yakından takip ediyor. Özellikle ilk gebeliğini yaşayanlar ile gebeliğinin son üç ayına giren anne adaylarıyla iletişime geçen ebeler, telefon görüşmeleri ve ev ziyaretleri gerçekleştirerek süreç boyunca rehberlik ediyor.

Uygulama kapsamında anne adaylarının sağlık durumları, risk faktörleri, doğum planlamaları ve gebelik takip süreçleri düzenli olarak değerlendirilerek Sağlık Bakanlığı'nın ilgili sistemlerine kaydediliyor. Ayrıca anne adaylarına "Annelik Yolculuğu" mobil uygulaması tanıtılarak gebelik ve lohusalık dönemlerine ilişkin bilgilendirmeler yapılıyor. Koordinatör Ebe uygulamasıyla anne adaylarının gebelik sürecini daha bilinçli ve güvenli şekilde geçirmesi, doğuma hazırlık konusunda desteklenmesi ve normal doğuma yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Sağlık, Bebek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kahramanmaraş'ta Koordinatör Ebe Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • İklil Pektaş İklil Pektaş:
    eskiden böle şeyler yoktu ya şimdi teknoloji de var sistem de var ama işler hala düzgün olmuyo insallah bu kez başarılı olur 0 0 Yanıtla
  • Feza Kartal Feza Kartal:
    her şeyde bi çıkar ilişkisi var ya bu da başka bir şirketin cebine para gircek diye düşünüyorum açıkçası 0 0 Yanıtla
  • Birsen Bayhan Birsen Bayhan:
    avrupa da böyle şeyler var mı acaba bizim gibi mi yapıyo diye merak ettim yani sistem iyi ama uygulaması zor olur hep böyle oluyo 0 0 Yanıtla
  • Adem Oruç Adem Oruç:
    bu uygulamayı yapan Sağlık Bakanlığı'na katkısı var ama batılı ülkelerde bu hizmetler çok daha kapsamlı ve koordine şekilde veriliyor bizde böyle adım atışlar yeterli değil sistem bütünü düşünülmeli 0 0 Yanıtla
  • Arzu Akturk Arzu Akturk:
    çok güzel bi uygulama aslında anne adaylarına destek olmak super önemli ama ülkede sağlık sisteminin diğer yönleri de düzeltilse daha iyi olurdu işte bu kadar iyi bir uygulamanın yanında hastanelerdeki sorunlar devam ediyo yapılan çalışma takdir edilir ama bütün resmi görmemiz lazım 0 0 Yanıtla
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