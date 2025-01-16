Kahramanmaraş'ta Uyuz Uyarısı!

Sağlık

Sular Akademi Hastanesi'nden uyuz hastalığı uyarısı: "Kişisel hijyene dikkat"

KAHRAMANMARAŞ - Sular Akademi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Alataş, kış aylarında artış gösteren dermatolojik rahatsızlıklar ve özellikle uyuz hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Alataş, Kahramanmaraş'ın deprem bölgesi olması nedeniyle uyuz vakalarının önceki yıllara oranla ciddi bir artış gösterdiğini belirterek, kişisel hijyenin önemine vurgu yaptı:

"Uyuz vakalarını daha önce de görüyorduk, ancak son dönemde bu hastalığın sıklığında ciddi bir artış var. Hastalarımıza özellikle kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini öneriyorum." dedi.

Dr. Alataş, uyuz hastalığının belirtileri ve ne zaman doktora başvurulması gerektiği konusunda şu bilgileri verdi:

"Gece kaşıntısı en belirgin şikayetlerden biri. Özellikle parmak aralarında ve özel bölgelerde kaşıntılı yaralar çıkıyorsa, hastalar mutlaka bir hekime başvurmalı. Hastalar genellikle 'Gece yatağa yatınca uyuyamıyorum' diyerek şikayetlerini dile getiriyor."

Hastalığın teşhisinde uyuzun spesifik bulgularını aradıklarını belirten Dr. Alataş, teşhis konulduğunda hastalara uygun tedaviler uygulandığını ifade etti.

Dr. Alataş, uyuz tedavisinde kullanılan yöntemlere dair şu bilgileri paylaştı:

"Tedavide elimizde şu anda çok etkili bir ilaç olan Ivermektin adlı oral tedavi bulunuyor. Ancak bebekler ve hamileler için sürme şeklinde topikal ilaçlar da kullanılabiliyor."

Uyuz hastalığının temas yoluyla bulaştığını belirten Dr. Alataş, özellikle kalabalık yaşam alanlarında alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Konteyner kentler, kreşler ve okullar gibi ortak yaşam alanlarında uzun süreli temastan kaçınılmalı. Kişisel hijyen kurallarına uymak, hastalığın yayılmasını önlemek açısından büyük önem taşıyor."

Dr. Alataş, uyuz hastalığının kontrol altına alınabilmesi için erken teşhis ve tedavinin yanı sıra kişisel hijyenin önemine dikkat çekerek, toplumu duyarlı olmaya davet etti.