Kalbinde delik olduğunu 46 yaşında öğrendi - Son Dakika
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Kalbinde delik olduğunu 46 yaşında öğrendi

23.03.2022 15:06

Kalbinde delik olduğunu 46 yaşında öğrendiTOKAT Tokat'ta 46 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrenen polis memuru ameliyatsız kapama işlemiyle sağlığına kavuştu.

Kalbinde delik olduğunu 46 yaşında öğrendi

TOKAT Tokat'ta 46 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrenen polis memuru ameliyatsız kapama işlemiyle sağlığına kavuştu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde polis memuru olarak görev yapan 3 çocuk babası Ruhi Tiryaki, kalp çarpıntılarının artması, çabuk yorulması şikayetleri nedeni ile Tokat Devlet Hastanesinde muayene oldu. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Elif Yıldız, tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonucu hastaya Atriyal septal defekt (kalpte, kalbin içinde ve kalp kulakçıkları arasında delik olması durumu) tanısı konuldu. Polis memuru Tiryaki ise hastalığının teşhis edilmesi ile birlikte 46 yaşında kalbinde delik olduğunu öğrendi.

Tokat'ta ilk defa ameliyatsız yöntemle yapıldı

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Elif Yıldız, Kardiyoloji Uzmanı Dr.Görkem Ayhan ve ekip arkadaşları ile hasta kapalı yöntemle ameliyata alındı. Tokat Devlet Hastanesinde ilki yapılan operasyon başarılı geçti. Yataklı servise alınan hasta sağlığına kavuştu.

"Kalp deliği hastalığı doğuştan olan bir hastalık"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Elif Yıldız, Atriyal septal defekt ismi verilen kalp deliklerinin ameliyatsız yöntemle (şemsiye yöntemi) kapamaya uygun olduğu kaydetti Kalp deliği hastalığının doğuştan olan bir hastalık olduğuna dikkat çeken Yıldız, "Bazen çok küçük olabiliyor. Bunlar kendiliğinden kapanılabiliyor. ya da hani çok küçükse biz takip ediyoruz sadece. Kapatmayı düşünmüyoruz. Büyük olanlar ise şemsiye dediğimiz bu hastamıza uyguladığımız yöntemle bazen de ameliyatla kapatmak gerekiyor. Çünkü büyük olan delikler müdahale edilmezse ise bir süre sonra kalbin sağ tarafını bozuyor ve pulmoner hipertansiyon ve eisenmenger sendromu dediğimiz sonuçları kötü olan bir hastalığa sebep oluyor. Bu yüzden müdahale etmek gerekiyor" dedi.

46 yaşında kalbinde delik olduğunu öğrendi

Polis memuru Tiryaki, 46 yaşına kadar kalbindeki hastalığı fark edemediğini belirterek, "Doğuştan olduğunu tabii ki ben bilmiyordum. Bu zamana kadar da böyle bir rahatsızlığı fark etmemiştik. Daha önce bir kalp krizine benzer bir şeyim olmuştu. Yaklaşık bir 10 yıl kadar önce ama hani hiç kalple ilgili bir rahatsızlık değildi. Daha çok damarlarla ilgili olduğunu düşünmüştük. Tedavimi sağ olsunlar devletimizin hastanesinde olduk. Gerek yönetim gerek hocalarımız gerekli ilgi ve alakalarıyla bu tedaviyi yaptılar. Bu tedavinin uzak memleketlere gitmeden kendi yaşadığımız ilde yapılabildiğini görmek bizi daha çok mutlu etti" diye konuştu.

Kalbinde delik olduğunu 46 yaşında öğrendi
Kalbinde delik olduğunu 46 yaşında öğrendi
Kalbinde delik olduğunu 46 yaşında öğrendi

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Polis Memuru, Elif Yıldız, Tokat, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kalbinde delik olduğunu 46 yaşında öğrendi - Son Dakika


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