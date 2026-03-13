Kalça kemiğinden inci dişlere: Yusuf, 2 yıllık tedavinin ardından gülüşüne kavuştu - Son Dakika
Kalça kemiğinden inci dişlere: Yusuf, 2 yıllık tedavinin ardından gülüşüne kavuştu

13.03.2026 10:32
RİZE'de doğuştan gelen diş eksikliği ve çene kemiği yetersizliği nedeniyle çiğneme ve konuşma zorluğu çeken Yusuf Kulaber (20), kalça kemiğinden çenesine yapılan nakil ve 2 yıllık tedavinin ardından hayalindeki gülüşe kavuştu.

RİZE'de doğuştan gelen diş eksikliği ve çene kemiği yetersizliği nedeniyle çiğneme ve konuşma zorluğu çeken Yusuf Kulaber (20), kalça kemiğinden çenesine yapılan nakil ve 2 yıllık tedavinin ardından hayalindeki gülüşe kavuştu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden (RTEÜ) Dr. Mert Karabağ, "Radyolojik incelemelerde implant için yeterli kemiğe sahip olmadığını gördük. Bunu artırmak amacıyla 'iliak kemik' dediğimiz kalça kemiğinden ağzına bir kemik nakli gerçekleştirdik. Belli bir süre bekledikten sonra artık Yusuf'a implant uygulanabilir hale geldi" dedi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Yusuf Kulaber, yaklaşık 2 yıl önce diş eksikliği nedeniyle konuşma ve yemek yeme zorluğu nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvurdu. İncelemede; Kulaber'in, tıp literatüründe 'oligodonti' olarak bilinen çoklu diş eksikliği ve buna bağlı olarak gelişen çene kemiği yetersizliği yaşadığı tespit edildi. Hem estetik hem de fonksiyonel açıdan büyük zorluklar çeken Kulaber için Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mert Karabağ ve ekibi tarafından kapsamlı bir tedavi planı hazırlandı. İmplant uygulaması için yeterli kemik dokusu bulunmayan Kulaber'in kalçasından alınan kemik parçaları başarılı bir operasyonla çene kemiğine nakledildi. Yaklaşık 2 yıllık sabırlı bir bekleyiş ve tedavi sürecinin sonunda implantları tamamlanan Yusuf Kulaber, yeniden konuşma, çiğneme ve bembeyaz gülüşe sahip oldu.

'ÖZ GÜVENİ YERİNE GELDİ'

Dr. Mert Karabağ, "Yusuf yaklaşık 18 yaşındayken fakültemize başvurdu. Kendisinde birden fazla diş eksikliği, tıp literatüründe 'oligodonti' olarak bildiğimiz duruma rastladık. Bu sadece diş eksikliği değil, aynı zamanda dişin içerisinde bulunduğu çene kemiğinin de yetersiz gelişmesine sebep olan bir durumdu. Bu durum çiğneme ve konuşma fonksiyonlarını da etkiliyordu. Radyolojik incelemelerde implant için yeterli kemiğe sahip olmadığını gördük. Bunu artırmak amacıyla 'iliak kemik' dediğimiz kalça kemiğinden ağzına bir kemik nakli gerçekleştirdik. Belli bir süre bekledikten sonra artık Yusuf'a implant uygulanabilir hale geldi. İki yıllık uzun bir yolculuğun sonunda bugün rahatça gülebiliyor, yiyebiliyor ve en önemlisi öz güveni yerine geldi. Mesleki açıdan çok büyük bir haz ve tatmin verici bir duygu" dedi.

'HOCAM BİZİ İNANDIRDI'

Yeni dişleriyle sağlığına kavuşan Yusuf Kulaber ise "Gerçekten. bayağı bir diş eksikliğim vardı, özellikle yemek yeme konusunda problemler yaşıyordum. Ama Mert hocam halletti; süreç biraz uzun sürdü ama sonu çok güzel oldu. Yaklaşık iki sene sürdü ve sonunda her şey yoluna girdi. Açıkçası ben de hayal bile edemezdim ama hocam bizi inandırdı. Biraz uzun ve yorucu oldu ama dişlerime kavuştum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalça kemiğinden inci dişlere: Yusuf, 2 yıllık tedavinin ardından gülüşüne kavuştu - Son Dakika

