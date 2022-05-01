"Kalıcı makyaj yağlı ciltte daha hızlı akar" - Son Dakika
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"Kalıcı makyaj yağlı ciltte daha hızlı akar"

01.05.2022 09:57
"Kalıcı makyaj yağlı ciltte daha hızlı akar"

Dalmış Beauty Yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, "Her insan farklı cilt tipine sahiptir.

Dalmış Beauty Yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, "Her insan farklı cilt tipine sahiptir. Buna göre cildin ihtiyacı olan uygulamalar çeşitlilik gösterir. Kalıcı makyaj uygulamalarında da cildin yapısı sonucu etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanılan boyaların niteliği ve cilt tipine göre kalıcılık oranı ile uyum değişebilmektedir. Yağlı ve karma ciltlerde normal makyaj da kolay sabitlenmez ve hızlı akar. Buradan hareketle kalıcı makyajın da cilt altında dağılışı ve yayılışı daha çabuk olacaktır" dedi.

Yağ salgısının cilt altında devam etmesinin o bölgeye gönderilen boya ile etkileşime girilmesine neden olacağını aktaran Dalmış, "Bu da boyanın atımını hızlandırıcı bir etki yapar. Kullanım süresi de bu özelliklerden dolayı daha kısa süreli olmaktadır. Burada cildin özelliğine göre en iyi sonuç verecek uygulamaların tercih edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

KALICI MAKYAJ UYGULAMASINDA FARKLI TEKNİKLER

Derinin üst katmanına yapılan kalıcı makyaj uygulamalarının yağlı ve karma ciltlerdeki kalıcılığını arttırmak için cihazla yapılanların tercih edilebileceğini belirten Dalmış, "Pudralama tekniği bu noktada iyi bir alternatif olacaktır. İşlem yapmadan önce kişinin metabolizma hastalığının olup olmadığı ve ilaç kullanıp kullanmadığı bilgisinin alınması önemlidir. Kalıcı makyaj uygulamasının başarılı olması için mutlaka bu tür uygulamaların hayata geçirildiği ortamın gerekli koşulları sağlıyor olması şarttır" ifadelerini kullandı.

KALICI MAKYAJ VE HİJYEN KOŞULLARI

Kaş, dudak, göz ve yüz bölgelerine şekil ve boyama yapılabilen bu işlemlerde hijyenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dalmış, "Tek kullanımlık steril iğneler ve organik boyalar kullanılmalıdır. Sağlık açısından da önemli bir yeri olan bu işlemler dikkat gerektirir. Doğru şekilde yapıldığı takdirde sağlık için bir sakıncası bulunmamaktadır" dedi.

KALICI MAKYAJ UYGULAMASINI KİMLER TERCİH EDER

Mehmet Sait Dalmış, "Her gün makyaj yapma zorunluluğu olan bir işte çalışanlar ama buna vakit ayıramayacakların ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Ayrıca kaşları kısmi olarak dökülmüş kişiler ve kozmetik alerjisi olanlar da kalıcı makyaj yaptırmayı istemektedir. Profesyonel hayat için de sürekli iyi görünüme sahip olması gereken kişilerin de yoğun olarak kullandıkları bir tekniktir. En az çabayla daha estetik bir görünüm isteyenler için de uygulama idealdir" diye konuştu.


YORUMLAR
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Mehmet Sait, Makyaj, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Kalıcı makyaj yağlı ciltte daha hızlı akar' - Son Dakika


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