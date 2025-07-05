Kalp Damar Hastalıkları Ani Ölümlere Neden Oluyor - Son Dakika
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Sağlık

Kalp Damar Hastalıkları Ani Ölümlere Neden Oluyor

Kalp Damar Hastalıkları Ani Ölümlere Neden Oluyor
05.07.2025 10:20
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TÜİK verilerine göre, her 100 ölümden 36'sı dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'deki her 100 ölümden 36'sı dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, "Artık kanser değil, kalp damar hastalıkları daha fazla insanı hayattan koparıyor. Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen damarlarda gelişen sertlik ve tıkanıklıkla ortaya çıkıyor" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, "Koroner arter hastalığı bir gecede oluşan bir hastalık değil. Ancak önlem alınmazsa, ölümle sonuçlanan sessiz bir ilerleyişi var. Erken tanı ve düzenli takip hayat kurtarır" diye konuştu.

KALP KRİZİ, DAMAR TIKANIKLIĞI, ANİ ÖLÜMLER

Dolaşım sistemi hastalıklarının başını çeken koroner arter hastalığına ilişkin bilgiler paylaşan Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, "Artık kanser değil, kalp damar hastalıkları daha fazla insanı hayattan koparıyor. Koroner arter hastalığı, damar sertliği ile başlayan, yıllar içinde ilerleyen ve çoğu zaman ani ölümlerle sonuçlanabilen bir tablo oluşturuyor. Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen damarlarda gelişen sertlik ve tıkanıklıkla ortaya çıkıyor. Hastalığın en önemli sonucu olarak kalp krizi. Kalp krizine ek olarak kalpte büyüme, ritim bozuklukları ve ani ölümlerin de bu hastalığın etkileri arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

'RİSK HER GEÇEN YIL ARTIYOR'

Damar sertliği ve tıkanıklığının oluşma sürecinde pek çok faktörün etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıçaslan, genetik yatkınlığın yanı sıra yaşam tarzı faktörlerine dikkat çekti. Prof. Dr. Kılıçaslan, "Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği ve obezite en büyük risk faktörleri. Ayrıca sigara kullanımı, hareketsiz yaşam ve stres de hastalığın gelişimini hızlandırıyor. Son yıllarda özellikle yaşla birlikte artan diyabet ve obezite sıklığıda bu tabloyu ağırlaştırıyor. Bu durumda koroner arter hastalığına bağlı ölüm oranlarında da artışa neden oluyor" dedi.

'ERKEN ÖNLEM HAYAT KURTARIR'

Koroner arter hastalığına karşı alınacak önlemlerin başında yaşam tarzı değişikliklerinin geldiğini ifade eden Prof. Kılıçaslan, "Bu bir gecede oluşan bir hastalık değil. Ancak önlem alınmazsa, ölümle sonuçlanan sessiz bir ilerleyişi var. Erken tanı ve düzenli takip hayat kurtarır. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, sigarayı bırakma ve tansiyon-kolesterol kontrolü hastalığı önlemede hayati rol taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

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