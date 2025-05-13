Kalp Krizi Geçiren Adam Helikopterle Hayata Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kalp Krizi Geçiren Adam Helikopterle Hayata Döndü

Trabzon'da yürüyüşte kalp krizi geçiren Murat Şahin, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

13.05.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da ambulans helikopterin imdadına yetiştiği Murat Şahin, yaklaşık 30 dakikada ulaştırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde yaşama yeniden sarıldı.

Çaykara ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımlı Turnalı Yaylası'na hafta sonu yürüyüş yapmak için giden 57 yaşındaki Şahin, kalp krizi geçirdi.

Bunun üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak destek istedi.

Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü doktorlarından Prof. Dr. Ali Rıza Akyüz ile görüntülü görüşme yapıp destek alan arkadaşları, olay yerinde bir süre Şahin'e kalp masajı yaptı.

Kısa sürede bölgeye yönlendirilen ambulans helikopterle alınan Şahin, zamana karşı "30 dakikalık" yolculuğunun ardından KTÜ Farabi Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Acil müdahalesi yapılan ve tıkalı damarı anjiyo ile açılan Şahin, zamanında müdahale sayesinde yeniden sağlığına kavuştu.

"Kalp krizi, damar tıkanıklığı için dakikalar içerisinde damarın açılması gerekiyor"

KTÜ Farabi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Mürsel Şahin, AA muhabirine, hastanın cumartesi günü öğleden sonra ambulans helikopterle hastaneye intikal ettirildiğini söyledi.

Hastanın yüksek rakımda yayla gezintisi sırasında rahatsızlandığını belirten Şahin, "Ciddi bir göğüs ağrısı, tansiyonunu düşürüyor muhtemelen, nabzını düşürüyor. Oradan sonrasını hasta çok hatırlamıyor. Arkadaşlarının biraz müdahalesiyle tanıdık bir kardiyolog Ali Rıza Akyüz hocamıza ulaşıyorlar. Orada ne yapmaları gerektiğini söylüyor ve hızlıca 112 aranıyor." dedi.

Şahin, Çaykara'nın yaylasına en yakın anjiyo yerinin Trabzon merkezde olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun için karadan ulaşım hasta içi gerçekten problem olabilirdi. Kalp krizi, damar tıkanıklığı için en kısa sürede, dakikalar içerisinde damarın açılması gerekiyor. Hasta ambulansla alınabilirdi. Önce Çaykara'ya oradan buraya ama bu saatler sürerdi. İşte imkanlar olunca hasta olduğu yerden helikopterle alındı ve yarım saat sürmeden hastanemize ulaşmıştı."

Hastanın helikopterle geldiği bilgisi üzerine kendilerinin de müdahale için hazır beklediklerine işaret eden Şahin, "Durumunun kritik olduğunu az çok biliyorduk. Acile ulaştıktan sonra da zaten anjiyoya almamız çok kısa sürdü. Hakikaten tansiyon ve nabzı bayağı düşüktü. Hızlıca anjiyoda baktık. Sağ damarı tamamen tıkalıydı. Ona müdahale edip açtıktan sonra zaten hızlıca kliniği de düzeldi." diye konuştu.

Şahin, göğüs ağrısının ciddi bir sağlık problemine işaret edebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Genelde çok şiddetlidir. Hastalar bunu ilk defa yaşıyor olabilir. Beklememek lazım. Mümkün olan en kısa sürede 112 ile irtibata geçip, kendi imkanlarımızla gitmekten ziyade 112'yi çağırıp, sağlık personeli eşliğinde hastaneye götürmeniz çok daha kıymetlidir. Çünkü bu kısa süre içerisinde ciddi hayat tehdit eden ritim bozuklukları olabilir. Hastamızda da gördüğümüz şekilde bir an önce 112 sağlık ekibiyle temas kurmak lazım. Ambulans helikopter çok büyük bir nimet. Onun sayesinde hastamız belki hayatta kaldı, belki daha ciddi bir kalp krizini kısa sürede müdahale edildiği için atlatmış oldu.

"Şu an kendimi çok iyi hissediyorum"

Murat Şahin de yaylaya yürüyüşe çıktığı sırada bir anda fenalaştığını ifade etti.

Daha önce de belirtileri olduğunu ancak kalp krizi geçirebileceğini düşünmediğini belirten Şahin, "10 dakika bir dinlendim. Dinlenmeden sonra bütün hayati fonksiyonlarım gitti. Arkadaşlar sağ olsun Ali Rıza Akyüz hocayı aradılar. O yönlendirdi." dedi.

Şahin, sonrasında hiçbir şey hatırlamadığını ifade ederek, "Gözümü yoğun bakımda açtım. Anjiyo oldum. Anjiyo nasıl oldum, nereye geldim bilmiyorum. Sadece çarşafın üzerindeki Farabi Hastanesi yazısını okudum. Başka hiçbir bilgim yoktu." diye konuştu.

Şu an kendisini çok iyi hissettiğine dikkati çeken Şahin, "Oradaki arkadaşlar da çok profesyonel arkadaşlardı. Ali Rıza Akyüz'ün vermiş olduğu direktif doğrultusunda bana orada bayağı bir müdahale ettiler. Helikopter geldi hastaneye geldik. Süreç böyle devam etti. Allah buradaki doktorlarımızdan, devletimizden razı olsun. " şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Murat Şahin, Helikopter, Kalp Krizi, trabzon, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalp Krizi Geçiren Adam Helikopterle Hayata Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu

18:29
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy’nin Ankara’da vereceği konser iptal edildi
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
16:58
Netanyahu: Gazze’ye tam kapasite saldıracağız
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
07:09
Balık Ayhan hayatını kaybetti
Balık Ayhan hayatını kaybetti
01:39
İstanbul Okmeydanı’nda metrobüste yangın çıktı
İstanbul Okmeydanı'nda metrobüste yangın çıktı
01:04
Mersin’de trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
00:24
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
00:07
Bursa’da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü 3 kişi yaralandı
Bursa'da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü! 3 kişi yaralandı
00:05
Büyük Birlik Partisi’nden PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
Büyük Birlik Partisi'nden PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
23:44
Dev seri sona erdi Tam 19 maç sonra kaybettiler
Dev seri sona erdi! Tam 19 maç sonra kaybettiler
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 19:37:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kalp Krizi Geçiren Adam Helikopterle Hayata Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.