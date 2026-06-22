Kalp Krizi Geçiren Hasta Helikopterle Konya'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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Kalp Krizi Geçiren Hasta Helikopterle Konya'ya Sevk Edildi

Kalp Krizi Geçiren Hasta Helikopterle Konya\'ya Sevk Edildi
22.06.2026 10:38
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Kulu'da kalp krizi geçiren Orhan Köylüoğlu, ambulans helikopterle Konya'ya kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde yaşayan Orhan Köylüoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevki yapıldı. Bunun üzerine Konya merkezden ambulans helikopter havalandı. Kulu Bölge Devlet Hastanesi helikopter pistine iniş yapan ambulans helikopter, Orhan Köylüoğlu'nu alarak Konya Şehir Hastanesi'ne nakletti. - KONYA

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, 3. Sayfa, Hastane, Sağlık, Konya, Kulu, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalp Krizi Geçiren Hasta Helikopterle Konya'ya Sevk Edildi - Son Dakika

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