Sağlık

Kalp krizi geçiren hasta için Sikorsky helikopter havalandı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, Sikorsky helikopter ile il merkezine sevk edildi.

Bahçesaray'da kalp krizi geçiren şahsın acil olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğümüze ait Sikorsky helikopter, UMKE ekibiyle birlikte Bahçesaray ilçesinden hastayı refakatçisiyle beraber alarak Havacılık Şube Müdürlüğünde hazır bekletilen 112 ekiplerine teslim etti.

Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde halkın can ve mal güvenliği için çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.