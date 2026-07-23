"Kas ağrısı" deyip taburcu ettiler, dakikalar sonra kalbi durdu - Son Dakika
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"Kas ağrısı" deyip taburcu ettiler, dakikalar sonra kalbi durdu

"Kas ağrısı" deyip taburcu ettiler, dakikalar sonra kalbi durdu
23.07.2026 22:21
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Giresun'da acil servise kalp krizi belirtileri ile gelen hasta kas ağrısı tanısıyla taburcu oldu.

Giresun Özel Ada Hastanesi Acil Servisi'ne kalp krizi belirtileri ile gelen bir hastanın 'kas ağrısı' tanısı ile taburcu edildikten sonra kalp krizi geçirmesi ve kalbinin durması olayıyla ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturma izni verdi.

TABURCU EDİLDİKTEN SONRA KALBİ DURDU

Edinilen bilgiye göre, Giresun'da yaşayan Salih Aydın, 1 Temmuz 2025 tarihinde göğüs ağrısı, sol kol uyuşması, mide bulantısı ve terleme şikayetleriyle Özel Giresun Ada Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Kalp krizi açısından kritik belirtiler arasında gösterilen bu şikayetlere rağmen hastanın yüzeysel değerlendirme sonrası "kas ağrısı" tanısıyla taburcu edildiği ileri sürüldü. Hasta yakınlarının iddiasına göre Aydın, hastaneden ayrıldıktan yalnızca birkaç dakika sonra aracın içerisinde fenalaştı ve kalbi durdu.

Aynı hastaneye bu kez 'Kırmızı kod' verilerek getirilen Aydın'a elektroşok ve kalp masajı uygulandı. Daha sonra acil anjiyo yapılarak stent takılan Aydın'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi. Aile, hastanın yaşadığı süreçte ilk müdahalenin yetersiz olduğunu iddia ederek yetkili kurumlara başvuruda bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖN İNCELEME İZNİ VERDİ

Başvuru üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ön inceleme kapsamında hazırlanan dosyanın, Sağlık Meslek Mensupları Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından değerlendirildiği öğrenildi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 25 Şubat 2026 tarihli yazısında, ön inceleme sonucunda ilgili sağlık meslek mensubu hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildiği ve kararın gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Giresun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildiği görüldü. Bakanlık yazısında ayrıca, soruşturma iznine ilişkin kurul kararına karşı ilgili sağlık çalışanı ile şikayetçinin yasal süre içerisinde itiraz hakkının bulunduğu, kararın bu aşamada soruşturma sürecinin başlatılmasına yönelik idari bir işlem niteliği taşıdığı ifade edildi.

Olayla ilgili adli ve idari süreç devam ederken, soruşturmanın sonucunda ortaya çıkacak değerlendirmelerin sürece yön vereceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık 'Kas ağrısı' deyip taburcu ettiler, dakikalar sonra kalbi durdu - Son Dakika

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