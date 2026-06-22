Kalp Rahatsızlığı Olan Hasta Helikopterle Van\'a Taşındı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 68 yaşındaki hasta, helikopter ambulansla Van'a getirildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne başvuran 68 yaşındaki hastaya yapılan tetkikler sonucunda NSTEMI (kalp krizi türü) tanısı konuldu. Hastanın ileri tetkik ve tedavisinin daha donanımlı bir merkezde yapılmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığına bağlı hava ambulansı, hastayı Bahçesaray'dan alarak SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletti. - VAN