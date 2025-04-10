Kalp Sağlığında Genç Kuşak Alarmı: Uzmanından Uyarı ve Öneriler

Kalp sağlığında genç kuşak alarmı

-Uzmanından hem uyarı hem öneri

SİVAS - Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla konuşan Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, genç kuşakta kalp hastalıklarının artmaya başladığını ifade ederek, özellikle toplu yaşam alanlarında kalp masajı eğitiminin ve hayati müdahale cihazlarının bulundurulmasının önemine dikkat çekti.

Kalp hastalıkları yalnızca ileri yaşlarda değil, artık genç kuşakta da sıkça görülmeye başladı. Günümüz genç kuşağı sürekli bir şeylere yetişme, başarma ve tatmin olma çabası içinde yoruluyor ve bu durum ilerleyen yaşlar için de büyük risk oluşturuyor. Sağlıksız beslenme, hareketsizlik, erken yaşta sigara alışkanlığı ve psikolojik yıpranmışlık gibi nedenlerle genç kuşak kalp sağlığı açısından risk altında kalıyor. Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, özellikle son dönemde sanat dünyasından gelen kayıpların ardından toplumda kalp sağlığına dair farkındalığın arttığını ifade ederek, psikolojik tükenmişliğin gençlerin kalbini tehdit ettiğini söyledi.

"Toplu alanlarda kalp masajı eğitimi şart"

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ani vefatı sonrasında toplumun kalp sağlığına dair daha çok düşünmeye başladığını belirten Dr. Erdoğu, "Gençler ne yazık ki sağlıksız bir sürece doğru gidiyor. Kendilerine zaman ayırmaları, ulaşılabilir hedefler koymaları ve kendilerini bulmalarını tavsiye ediyorum. Yakın zamanda sevdiğimiz, keyifle dinlediğimiz ve dilimize dolanan türküleri ile meşhur olan Volkan Konak'ı kaybettik. Volkan Konak'ın ölümünden sonra, bizim de düşündüğümüz ve toplumun gündemini oluşturan bir durum gerçekleşti. Toplumsal alanlarda, kalp hastalıkları oluştuğunda veya kalpte durma meydana geldiğinde ne yapılacak, nasıl bir yol izlenecek diye düşünmeye başladık. Böyle bir olay hastanenin içerisinde olması halinde, kalp masajı gibi hızlıca müdahale uygulayabiliyor ve Defibrilatör dediğimiz cihazlara çabuk erişim sağlanabiliyor. Böylelikle hayatta kalma olasılığı oldukça yüksek oluyor ve hasta hayata döndürülebiliyor. Ama bu süre uzadıkça ne yazık ki şansımız azalıyor. Örneğin okulları, büyük bir fabrikayı, belediyeyi, itfaiyeyi düşünelim. İnsanların bir arada bulunduğu ve organize olduğu yerlerde, bu insanlara acil kalp masajı eğitiminin verilmesi büyük önem arz etmektedir. Çevresinde ciddi kalp yetersizliği olan, bypass olmuş insanların yakınlarının dahi, kalp durması konusunda eğitim alması ve kalp masajını bilmeleri gerekiyor. Çok kalabalık insanların çalıştığı ofis ve okul gibi alanlarda Defibrilatör dediğimiz cihazının kalbi şoklayarak çalıştıracak cihazların bulunması gerekiyor. Bu tür cihazların ve ani hayati müdahale eğitimlerinin insanlara verilmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

"Gençler ulaşamadıkları istekler yüzünden mutsuz"

"Artık, toplumun içerisinde çocuk olmaktan çıkıp, birey haline gelen ve sağlıksız yaşayan bir kuşak var. Daha fazla hormonlu gıda ile beslendiler, daha hareketsizler, sigaraya daha erken başladılar, daha mutsuzlar, istekleri daha az karşılanmış bir genç kuşak şuan toplumun içerisine karışıyor. Oluşturmuş oldukları bir takım ihtiyaçlara ulaşamama halinin vermiş olduğu bir takım eksiklikler mutsuzluk oluşturuyor. Daha sağlıklı ve yavaş, temel ihtiyaçlar dışındaki ihtiyaçlarına üzülmediği, sigaradan uzak durdukları ve kendilerine zaman ayırdıkları bir yaşam onların hayatını daha sağlıklı hale getirecektir" dedi.